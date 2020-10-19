Baccarat объединили бестселлеры бренда в линию Reflections из черного и прозрачного хрусталя

Новая коллекция Reflections (англ. "Отражения") объединяет бестселлеры бренда Baccarat. В основе - контраст двух цветов, игра света и тени, инь и ян. Прозрачный хрусталь дополнен глубоким черным оттенком. Свет преломляется, попадая на грани предметов, и оставляет графичные яркие блики на окружающих поверхностях.

Классические фужеры для шампанского Eve - вариация культовой для бренда коллекции Harcourt - украшены каплей из черного хрусталя и эффектно смотрятся в сервировке.

Фото: Baccarat

А вот эта скульптура создана в честь одного из любимых коней Наполеона Бонапарта, светло-серого арабского скакуна Маренго. Кличку он получил вовсе не за свою масть, а в честь победы над австрийской армией при Маренго 14 июня 1800 года. Над каждой скульптурой в течение 90 часов трудились мастера, обладающие званием "ремесленника Франции".

Фото: Baccarat

Скульптура Be@rbrick - мировой феномен, объединивший детское увлечение игрушками со взрослой страстью к коллекционированию. Японскому дизайнеру Акаши Тацухико, основавшему в 1996 году компанию Medicom Toy, удалось создать игрушку, которая для многих стала предметом страсти и "смутным объектом желания". Создавая свою компания, Акаши заручился поддержкой одного из бывших сотрудников Lego, поэтому не случайно "туловище" медведя напоминает лего-игрушки. Как вообще появился этот объект? В 2000 году праздновалось 100-летие медведя Тедди, что подтолкнуло Акаши к созданию силуэта, который мог бы стать таким же узнаваемым. Была придумана фигурка с круглым животом и головой медведя. Благодаря такому дизайну компании больше не требовалось менять форму игрушки и ее детали - достаточно было изменить оформление и цвет.

Впервые Be@rbrick представили в мае 2001 года - их дарили посетителям выставки World Character Convention 12 в Токио. Фигурки были белого цвета с нанесенным на них логотипом Be@rbrick, высотой 70 миллиметров - с тех пор этот шаблон стал стандартом для классических коллекций.

Сегодня коллаборации с "мишкой" делают крупнейшие бренды и художники, а коллекционеры покупают их на аукционах за баснословных суммы. Компания Baccarat уже выпускала прозрачных "мишек", а в этом сезоне к ним добавились Be@rbrick из черного хрусталя.

Фото: Baccarat

Все предметы коллекции Reflections уже можно купить в России - в ЦУМе, в бутиках Baccarat на Никольской улице, в крокус Сити Молле, гостинице Radisson Славянская, в Барвихе Luxury Village, а также в питерском ДЛТ.