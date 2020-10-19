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19.10.2020,  
11:15
Текст:  Майя Бирюкова

Что известно о новой американской сверхдальнобойной пушке

Армия США работает над созданием новой пушки, которая сможет поражать цель на расстоянии около 1,8 тысячи километров. Если разработка удастся, у нее есть шанс возродить потенциал боевых кораблей.

Фото: Department of Defence /wikipedia.org
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Об этом пишет Popular Mechanics. Пока нет информации, как именно снаряды стратегическаой дальнобойной пушки (SLRC, Strategic Long Range Cannon) будут достигать целей на расстоянии 1000 морских миль, но в армии США уверены, что все будет работать как следует. Прототип оружия планируется испытать в 2023 году.

Система будет наземной, поэтому полноценное развертывание ее будет сопряжено с некоторыми ограничениями. Для начала, США предстоит получить разрешение на ее использование от таких стран как Филиппины, Германия, Норвегия или Япония. Для перевозки SLRC на грузовиках нужны дороги с твердым покрытием, для доставки на поле боя понадобятся аэродромы, безопасное воздушное пространство и достаточное количество транспорта.

Выходом из ситуации могло бы стать размещение оружия на кораблях. Тогда развертывать его было бы гораздо проще. Это, в свою очередь, ставит вопрос о возрождении потенциала тяжелых боевых кораблей, как это было в 40-х годах прошлого века. Впрочем, пока это лишь предположения.

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