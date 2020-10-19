Что известно о новой американской сверхдальнобойной пушке

Армия США работает над созданием новой пушки, которая сможет поражать цель на расстоянии около 1,8 тысячи километров. Если разработка удастся, у нее есть шанс возродить потенциал боевых кораблей.

Об этом пишет Popular Mechanics. Пока нет информации, как именно снаряды стратегическаой дальнобойной пушки (SLRC, Strategic Long Range Cannon) будут достигать целей на расстоянии 1000 морских миль, но в армии США уверены, что все будет работать как следует. Прототип оружия планируется испытать в 2023 году.

Система будет наземной, поэтому полноценное развертывание ее будет сопряжено с некоторыми ограничениями. Для начала, США предстоит получить разрешение на ее использование от таких стран как Филиппины, Германия, Норвегия или Япония. Для перевозки SLRC на грузовиках нужны дороги с твердым покрытием, для доставки на поле боя понадобятся аэродромы, безопасное воздушное пространство и достаточное количество транспорта.

Выходом из ситуации могло бы стать размещение оружия на кораблях. Тогда развертывать его было бы гораздо проще. Это, в свою очередь, ставит вопрос о возрождении потенциала тяжелых боевых кораблей, как это было в 40-х годах прошлого века. Впрочем, пока это лишь предположения.