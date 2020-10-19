Госиспытания нового комплекса средств связи для ВКС завершат в 2020 году

В России современными средствами связи оснастят пункты управления Воздушно-космических сил. Речь идет о создании перспективных полевых узлов связи объединений и соединений ВКС РФ.

Как сообщает газета "Красная звезда" в статье, посвященной дню военного связиста, который будут отмечать 20 октября, в нынешнем году завершатся государственные испытания комплекса системы воздушно-наземной связи оперативно-тактической авиации. Новое оборудование позволит обеспечить своевременную передачу целей и указаний, навигационную информацию наземных пунктов, а также вести речевой обмен.

Издание отмечает: войска оснастят средствами связи с улучшенными тактико-техническими характеристиками. Они смогут обеспечить устойчивость направлений связи в условиях огневого и радиоэлектронного воздействия, в десятки раз увеличить пропускную способность направлений связи.