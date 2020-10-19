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Рубрика: Власть

Граждане смогут участвовать в судебных заседаниях с помощью смартфона

Текст: Владислав Куликов
Министерство юстиции России разработало законопроект, регулирующий вопросы удаленного участия в судебном заседании. Кроме того, прописываются правила подачи в суд электронных документов, а также электронного извещения участников судебного процесса.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Для удаленного участия в судебном заседании наряду с видеоконференцсвязью предлагается использовать систему веб-конференции, которая позволит сторонам использовать личные средства коммуникации (компьютер, смартфон, планшет), без необходимости явки в суд, - рассказывают в Минюсте. - Установление личности гражданина в этом случае будет осуществляться по документам, удостоверяющим его личность, с использованием единой системы идентификации и аутентификации или единой биометрической системы. Если у суда возникнут сомнения в правильности идентификации, заседание по делу будет отложено".

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Предусматривается, что документы могут быть поданы в суд через личный кабинет участника судебного процесса на Едином портале государственных и муниципальный услуг, а также через систему межведомственного электронного документооборота.

"Суд при отсутствии возражения участника судебного процесса сможет также использовать для его извещения Единый портал государственных и муниципальный услуг, систему межведомственного электронного документооборота и информационную систему организации федеральной почтовой связи, - поясняют в ведомстве. - Для использования перечисленных возможностей будет достаточно стандартного программного обеспечения и оборудования. При этом возможность подачи документов на бумажном носителе и личного участия в судебных заседаниях будет сохранена".

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