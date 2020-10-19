Постановление правительства Республики Хакасия от 19 октября 2020 года № 552 "О внесении изменения в пункт 16 постановления Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"

Правительство Республики Хакасия постановляет:

Внести в пункт 16 постановления Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 16.03.2020, № 1900202003160001; 18.03.2020, № 1900202003180002; 27.03.2020, № 1900202003270002; 30.03.2020, № 1900202003300011; 31.03.2020, № 1900202003310003; 01.04.2020, № 1900202004010004; 04.04.2020, № 1900202004040001; 10.04.2020, № 1900202004100007; 17.04.2020, № 1900202004170007; 24.04.2020, № 1900202004240001; 30.04.2020, № 1900202004300001; 11.05.2020, № 1900202005110001; 14.05.2020, № 1900202005140001; 25.05.2020, № 1900202005250005; 29.05.2020, № 1900202005290007; 05.06.2020, № 1900202006050003; 11.06.2020, № 1900202006110002; 30.06.2020, № 1900202006300002; 10.07.2020, № 1900202007100003; 24.07.2020, № 1900202007240002; 30.07.2020, № 1900202007300001; 07.08.2020, № 1900202008070004; 13.08.2020, № 1900202008130003; 21.08.2020, № 1900202008210001; 28.08.2020, № 1900202008280007; 04.09.2020, № 1900202009040007; 02.10.2020, № 1900202010020002) изменение, изложив его в следующей редакции:

"16. Рекомендовать:

1) работодателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Хакасия:

проводить еженедельное тестирование на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в отношении не менее 20% работников;

ограничить привлечение к работе в очной форме лиц, достигших пенсионного возраста, беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет (отцов, самостоятельно воспитывающих детей в возрасте до 14 лет), а также лиц с ограниченными физическими возможностями или имеющих хронические заболевания;

рассмотреть возможность организации:

исполнения трудовых обязанностей в режиме удаленного доступа к информационным ресурсам работодателя работниками, находящимися в условиях самоизоляции;

своими силами транспортного обслуживания своих работников с целью доставки их к месту работы и обратно;

выхода работниками на рабочие места в разное время;

уменьшения числа работников, одновременно находящихся в помещениях;

2) юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом, увеличить количество транспортных средств, находящихся на маршруте, в часы пиковой нагрузки.".

Исполняющий обязанности Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия И.Войнова







