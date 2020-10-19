Хроника Хиосского и Чесменского сражений, в которых русские моряки проявили феноменальное мужество

Екатерининская эпоха (1762 - 1796) только начиналась.
Еще никто не знал, что это будет "громкий век военных споров, свидетель славы россиян" и взлета их культуры.
Россия не имела еще выхода к Черному морю, на западе ее границы едва доходили до Днепра.
Она еще только училась у Европы изящным искусствам. Только начинали творить Левицкий, Рокотов и Баженов, был еще никем Матвей Казаков, никто еще не слышал о Державине...
В русском дворянстве Простаковых и Скотининых еще не сменили Онегины или хотя бы Ларины, нередким явлением были неграмотные офицеры из дворян - до капитанов включительно!
Русский флот не провел еще ни одного генерального сражения - и даже не выходил за пределы Балтийского моря.
Да и куда бы он вышел с дурно построенными кораблями?
Горе-флот
Корабли строили из сырой, не просушенной в течение хотя бы трех лет древесины. Детали набора и доски высыхали (уменьшаясь при этом в объеме) уже в корпусе корабля. В результате ослабевали сочленения, появлялись щели, из пазов вываливалась конопать - и корабли расшатывались, текли и гнили.
А кто вел бы их в дальние походы и генеральные сражения?
Флот все еще оставался для русских чем-то чужеродным. Изрядная часть морских офицеров, констатировала в 1763 году столичная комиссия, суть лица, "по большей части поневоле записанные"1.
Такие служили лишь "от и до" - и то норовя отделаться "как легче"...
Значительная часть матросов состояла из вчерашних рекрут. Ведь на то, чтобы стать "добрым матросом", требовалось не менее пяти лет, а за это время многих сводили в могилу болезни. На смену им набирали новых - и все начиналось сначала...
Но в ноябре 1768 года началась война с Турцией, и Екатерина II повелела направить две эскадры в Средиземное море. Одна (адмирала Григория Спиридова) должна была обеспечить высадку десантов в Греции - чтобы поднять там восстание против турок. А другая (контр-адмирала Джона Эльфинстона) - пресечь подвоз товаров в Стамбул.
Спиридов тронулся в путь 26 июля 1769 года, Эльфинстон - 9 октября.
Как и следовало ожидать, это оказался не путь, а Голгофа.
На эскадрах опять было множество больных и умерших.
Чем занимались, готовя корабли к походу, непонятно: "Саратов" пришел в Англию с начисто сгнившей обшивкой носовой части и с затопленным трюмом: уровень воды в нем достиг 2,7 метра! Корабль "Не тронь меня" - с 1,5 метрами воды в трюме2. Прослужившую всего год "Европу" англичанам пришлось фактически построить заново - заменив множество гнилых элементов набора и досок обшивки и всю конопать...
Спиридов, сообщали в октябре 1769-го русские дипломаты из Англии и Дании, пребывает "несколько в унылости", офицеры его "невеселы", у Эльфинстона "желание большей части офицеров к возврату, а не к продолжению экспедиции клонится"3...
Но лечение и ремонт в Англии позволили-таки дойти до Средиземного моря. Там эскадры поступили под начало генерал-поручика графа Алексея Орлова.
А тот, в мае 1770 года, поставил морякам принципиально новую задачу: разбить турецкий флот.
Морякам, которые опасались тогда даже алжирских и марокканских пиратов!
Выбор графа Орлова
Поначалу очень помог контр-адмирал Эльфинстон - выходец из английского флота, привыкший действовать решительно, наступательно.
Дважды, 16 и 24 мая, у юго-восточного побережья Греции, он не задумываясь атаковал численно превосходящую турецкую эскадру. И каждый раз она начинала уходить, а русские настигали ее и успешно обстреливали, а турки стреляли плохо!
И русские моряки психологически "раскрепостились"4.
Но вот 23 июня, в Хиосском проливе, между островом Хиос и Малой Азией, эскадры Спиридова и Эльфинстона увидели турецкий флот, который уходить не собирался.
Выстроившись в две изогнутые полумесяцем линии, на якорях стояли (как насчитал Орлов) 16 линейных кораблей - зеленых, ярко-голубых, желтых, красных и окрашенных во все четыре этих цвета5 - плюс малые суда.
"Увидя оное сооружение, ужаснулся я и был в неведении, что мне предпринять должно"6, - писал потом Екатерине II Орлов у которого было лишь 9 линейных кораблей и который еще в 1762 году был пехотным сержантом.
Однако решился атаковать.
И в 11 часов 24 июня 1770 года русский флот пошел в свое первое генеральное сражение - Хиосское.
Господи, благослови!
В кильватерной колонне русский флот начал "спускаться" на турецкие линии почти перпендикулярно им. Вот ордер колонны.
1) "Европа" (капитан 1 ранга Федот Клокачёв).
2) "Святой Евстафий Плакида" (капитан 1 ранга Александр фон Круз, флаг адмирала Спиридова).
3) "Трех Святителей" (капитан 1 ранга Степан Хметевский).
4) "Святой Иануарий" (капитан 1 ранга Иван Борисов).
5) "Трех Иерархов" (капитан бригадирского ранга Самуил Грейг (Сэмюэл Грег), флаг командующего флотом Орлова).
6) "Ростислав" (капитан 1 ранга Василий Лупандин).
7) "Не тронь меня" (капитан 1 ранга Петр Бешенцов).
8) "Святослав" (капитан 1 ранга Василий Роксбург (Уильям Роксборо), флаг контр-адмирала Эльфинстона).
9) "Саратов" (капитан 2 ранга Афанасий Поливанов).
За исключением 80-пушечного "Святослава", все 66-пушечные.
Кроме шотландцев Грейга и Роксбурга и голландца Круза, командиры кораблей были уроженцами тех северных областей, чье дворянство полтора века наполняло офицерами русский флот.
Клокачёв - псковский, из-под Великих Лук.
Лупандин - новгородский, из-под Боровичей.
Бешенцов (из-под Кашина) и Борисов - тверские.
Хметевский - ярославский, из-под Переславля-Залесского.
Поливанов - вологодский.
Тверским (из-под Бежецка) был и генерал Орлов, а адмирал Спиридов происходил из соседей тверских, подмосковных дворян - из-под Клина.
Значительная часть матросов тоже была уроженцами Подмосковья.
Умения у русских было еще недостаточно.
И с самого начала все пошло не так.
Разорванная линия
Поскольку турецкие корабли стояли на якорях, русским тоже надлежало встать напротив них на якорь. Точнее, на шпринг - соединив канатами (шпрингами) отданные в носу якоря с битенгами (вертикальными брусьями) в корме. Чтобы ни ветер, ни течение не могли развернуть корабль бортом от противника.
Но встать на шпринг сумел только "Трех Иерархов". А первые четыре корабля пошли вдоль турецкой линии.
И головной - "Европа" - вскоре прошел ее всю и потерял контакт с противником7.
Пришлось поворачивать назад, чтобы где-нибудь там опять вступить в русскую линию. То есть на время выйти из боя...
Вслед за "Европой" мимо головного турецкого корабля - ярко-голубого "Бурдж-у-Зафер"* - проскочил и "Евстафий". Но на нем уже были повреждены снасти, при помощи которых управляли парусами. И при попытке повернуть он потерял скорость; его снесло течением на "Бурдж-у-Зафер" и навалило на него...
Шедший следом "Трех Святителей" погасил уже скорость слишком сильно, чтобы повернуть назад. И, дабы не налететь на "Евстафий", отвернул вправо - прямо в середину турецкого флота...
"Иануарий" назад повернуть смог - но опять-таки временно вышел при этом из боя...
Командир "Евстафия" опрометчиво приказал бить по сцепившемуся с ним "турку" зажигательными снарядами - брандскугелями. "Турок" загорелся - но огонь перекинулся и на "Евстафий". Адмиралу Спиридову - в соответствии с Морским уставом - пришлось оставить горящий корабль...
Вскоре огонь проник в крюйт-камеру, где хранился порох, - и "Евстафий" взлетел на воздух.
Умения не хватало - но вот сознания своей убогости уже не было!
"Играй до последнего!"
Адмирал Спиридов под градом картечи с трех турецких кораблей хладнокровно расхаживал по палубе "Евстафия" с обнаженной шпагой.
"Играй до последнего!", - крикнул он, когда ядро угодило в стоявших неподалеку музыкантов8.
Выброшенный взрывной волной за борт и ухватившийся, вынырнув, за тот же обломок мачты, что и командир "Евстафия" Круз, лейтенант морской артиллерии Магнус Миллер первым делом проорал: "Что, Александр Иванович, каково я палил?"9
Палили с русских 66-пушечников действительно самозабвенно и умело! Миллер и его сослуживцы зажгли 86-пушечный "Бурдж-у-Зафер", канониры "Трех Иерархов" тяжело повредили зеленый 100-пушечный корабль турецкого командующего, а "Трех Святителей" заставил замолчать другой зеленый - 80- или 90-пушечный.
Ни в одном другом сражении русский парусный флот не стрелял со столь малых дистанций, как в Хиосском! "Трех иерархов" - менее чем со 185 метров, "Ростислав" - с 90, "Европа" и "Евстафий" - с 50, а "Трех Святителей" - и с 2010...
И турки не выдержали. Еще до гибели "Евстафия", рубя якорные канаты, стали отходить в расположенную рядом Чесменскую бухту.
В тот же вечер Орлов дал установку на новое сражение: "Наше же дело должно быть решительное, чтоб оной флот победить и разорить, не продолжая времени..."11
День рождения русского флота
Наступила ночь на 26 июня 1770 года.
"Ветр посредственный, небо малооблачное, светлая луна и блистание звезд..."12
Отряд капитана бригадирского ранга Грейга начал Чесменское сражение.
"Европа" подошла к врагу на 400 метров, встала на шпринг и стала "бросать" бомбы (разрывные снаряды) и брандскугели.
Вскоре ее поддержали "Ростислав", "Не тронь меня", фрегат "Надежда Благополучия" и бомбардирский корабль "Гром".
Брандскугель с "Грома" угодил в парус "турка". Хлопчатобумажный, тот вспыхнул как порох, и корабль быстро охватило пламя. И перекинулось на стоявшие рядом...
Отряд Грейга прекратил огонь. В небо взвились три ракеты.
В Чесменскую бухту пошли брандеры - буксируемые шлюпками суда, набитые горючими материалами. Их надлежало сцепить с врагом и поджечь - а самим уходить на шлюпках.
Брандер капитан-лейтенанта Роберта Дугдаля (англичанина Дагдейла) перехватили турецкие галеры.
Лейтенант Фома Мекензи (шотландец Томас Маккензи) и мичман князь Василий Гагарин оставили брандеры, не дойдя до врага, и те наткнулись на уже горевшие корабли.
И только лейтенант Дмитрий Ильин с "Грома" - еще один тверской дворянин, из-под Весьегонска, - сцепил брандер с врагом - и только тогда поджег. А уходя на шлюпке, так же хладнокровно приказал остановиться - чтобы посмотреть, что там с "турком".
А "турок" запылал - и ветер снова понес языки пламени на другие суда.
Один за другим они загорались, некоторые стали взрываться.
Чесменская бухта превратилась в море огня.
И к 9.30 26 июня от турецкого флота остались лишь обгорелые днища и покрывшие всю поверхность воды головешки, зола и трупы.
"Неприятельский военный флот", в восторге, еще не до конца веря в успех, писал в Петербург Спиридов, "атаковали, разбили, разломали, сожгли, на небо пустили, потопили и пепел обратили, а сами стали быть во всем Архипелаге [...] господствующими"13!
"Теперь показалось, что не напрасно так далеко заехали, а славные забияки, не таковы, как обещали, а арженушки никому не уступят", - так же возбужденно-радостно писал графу Никите Панину Орлов14. (Арженушками он звал русских матросов - не мысливших себя без ржаного хлеба.)
Комплекса неполноценности у русских моряков отныне не было.
1. Цит. по: Лебедев А.А. К походу и бою готовы? Боевые возможности корабельных эскадр русского парусного флота XVIII - середины XIX вв. с точки зрения состояния их личного состава. СПб., 2015. С. 106.
2. Лебедев А.А. У истоков Черноморского флота России. Азовская флотилия Екатерины II в борьбе за Крым и в создании Черноморского флота (1768 - 1783 гг.). СПб., 2011. С. 390.
3. Цит. по: Соловьев С.М. История России с древнейших времен // Соловьев С.М. Соч. В 18 кн. Кн. XIV. М., 1994. С. 289, 288.
4. Лебедев А.А. Архипелагские столкновения особой значимости // Гангут. Научно-популярный сборник статей по истории флота и судостроения. Вып. 86. СПб., 2015. С. 41.
5. Гребенщикова Г.А. Балтийский флот в период правления Екатерины II. СПб., 2007. С. 267-268.
6. Материалы для истории русского флота. Ч. XI. СПб., 1886. С. 559.
7. Собственноручный журнал капитан-командора (впоследствии адмирала) С.К. Грейга в Чесменский поход // Морской сборник. Т. II. 1849. N 12. С. 803.
8. А.Ш. К издателю "Отечественных записок" // Отечественные записки. Ч. IV. N 7. 1820. Ноябрь. С. 69.
9. Там же. С. 67-68; [Глотов А.Я.] Чесменской бой // Отечественные записки. Ч. III. N 5. 1820. Сентябрь. С.72.
10. Собственноручный журнал капитан-командора (впоследствии адмирала) С.К. Грейга в Чесменский поход. С. 806; Лебедев А.А. Тактическая парадигма русского парусного флота XVIII - середины XIX века // Гангут. Научно-популярный сборник статей по истории флота и судостроения. Вып. 82. СПб., 2014. С. 87; Он же. У истоков Черноморского флота России. С. 408; Журнал Степана Петрова сына Хметевского о военных действиях русского флота в Архипелаге и у берегов Малой Азии в 1770 - 1774 годах // Современник. Т. XLIX. 1855. N 1. Отд. II. С. 54.
11. Цит. по: [Глотов А.Я.] Указ. соч. С. 77.
12. Цит. по: Тарле Е.В. Чесменский бой и первая русская экспедиция в Архипелаг (1769 - 1774) // Тарле Е.В. Соч. В 12 тт. Т. Х. М., 1959. С. 53.
13. Цит. по: Соловьев С.М. Указ. соч. С. 364.
14. Материалы для истории русского флота. Ч. XI. С. 561.