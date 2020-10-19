Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
19.10.2020,  
14:29
Текст:  Николай Грищенко

Испытания С-400 "Триумф" в Турции разозлили США

Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Проведенные в Турции стрельбы системы С-400 "Триумф" российского производства вызвали бурную реакцию в США. Особенно американских военных расстроило то обстоятельство, что тестовые стрельбы прошли результативно.

Фото: US Army / wikimedia.org
Что известно о новой американской сверхдальнобойной пушке

Как сообщает Military Watch, испытания С-400 включали запуск трех ракет, которые успешно поразили свои цели. В учениях были задействованы десять британских беспилотных летательных аппаратов Banshee.

Министерство обороны США заявило, что если сообщения о стрельбах С-400 точны, то оно "решительно осуждает" эти испытания.

Ранее официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил изданию Military: "Мы ясно дали понять: действующая система С-400 не соответствует обязательствам Турции как союзника США и НАТО. Мы возражаем против покупки Турцией этой системы и глубоко обеспокоены сообщениями о том, что Турция вводит ее в эксплуатацию".

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: Vitalykuzmin.net
Морскую версию "Панциря" испытали боем на Балтике 09:26
На смену "Хамви": новейший Humvee NXT 360 показали на видео 16.10.2020
Необычная САУ: NI назвал уникальной самоходную гаубицу "Гвоздика" 15.10.2020
Турция
Турция передала Казахстану на испытания бронемашину Arma 16.10.2020
Турцию может заинтересовать двигатель от МиГ-35 08.09.2020
С-400
Зенитчики из Абхазии провели боевые пуски из комплекса С-400 16.09.2020
Расчеты С-400 уничтожили условного противника в Заполярье 27.03.2020