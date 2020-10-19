Испытания С-400 "Триумф" в Турции разозлили США

Проведенные в Турции стрельбы системы С-400 "Триумф" российского производства вызвали бурную реакцию в США. Особенно американских военных расстроило то обстоятельство, что тестовые стрельбы прошли результативно.

Как сообщает Military Watch, испытания С-400 включали запуск трех ракет, которые успешно поразили свои цели. В учениях были задействованы десять британских беспилотных летательных аппаратов Banshee.

Министерство обороны США заявило, что если сообщения о стрельбах С-400 точны, то оно "решительно осуждает" эти испытания.

Ранее официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил изданию Military: "Мы ясно дали понять: действующая система С-400 не соответствует обязательствам Турции как союзника США и НАТО. Мы возражаем против покупки Турцией этой системы и глубоко обеспокоены сообщениями о том, что Турция вводит ее в эксплуатацию".