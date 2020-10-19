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1 октября 2020 г. 11:25
"Родина"
Текст: Никита Кузнецов (кандидат исторических наук)
Родина - № 10(1020)

Капитан Владимир Воронин: "Челюскин" совсем не проходил по своей крепости...

Накануне 130-летия выдающегося капитана на палубу его погибшего корабля спустились хранители памяти
Инициатором экспедиции, проходившей 4-11 августа этого года, выступила морская инженерная компания "Фертоинг" и ее руководитель Артем Мельников: много лет компания занимается не только выполнением сложнейших технических операций, но и подводными историческими исследованиями. Обнаружены на дне и обследованы ледокольный пароход "Александр Сибиряков", транспорт "Марина Раскова", морские тральщики Т-114, Т-118 и Т-904, эсминец "Деятельный", водолазное судно "Шквал", сторожевой корабль N 22 "Пассат", транспорт "Щорс", в Керченском проливе подняты пять штурмовиков Ил-2...
В. Сварог. Капитан В.И. Воронин.
В. Сварог. Капитан В.И. Воронин.

А осуществили мемориальное погружение на "Челюскин" водолазы из "Разведывательно-водолазной команды" Константина Богданова - еще одного уникального сообщества, участники которого уже 15 лет спускаются в глубины морей и исторической памяти.

В. Сварог. Гибель "Челюскина" 13 февраля 1934 года.

Вертолет несет нас в Ванкарем - национальное село, ставшее одной из ключевых точек "челюскинской эпопеи". Сегодня о событиях, развернувшихся в 1934 году, напоминает школа, построенная год спустя по инициативе О.Ю. Шмидта - в благодарность местным жителям за участие в спасении полярников. На шлюпке, в два приема, участников экспедиции и водолазное оборудование (общим весом около тонны) доставляют на борт буксира-спасателя "Лазурит".

Буксир-спасатель "Лазурит".

До места - семь часов ходу. Надо торопиться. Прогноз погоды - "на грани проведения работ".

Утром 8 августа с помощью эхолота удается обнаружить на глубине около 50 метров корпус "Челюскина". Это уже можно считать удачей: экспедиция 2004 года просто не нашла затонувшее судно. На следующее утро - первое погружение: к легендарному пароходу отправляются Константин Богданов, игумен Иннокентий (эконом Данилова ставропигиального мужского монастыря еще и дайвер со стажем) и опытный оператор подводной съемки Иван Боровиков. Корпус судна глубоко погрузился в ил, видимость из-за обилия планктона, очень плохая - только на поверхности, сопоставив снятые кадры и схемы парохода, удалось определить: водолазы побывали, скорее всего, на палубе верхнего открытого мостика.

Погружение в Историю.

Недолгий отдых - и новое погружение...

Погружение в Историю.

Вечером владыка Иаков - епископ Нарьян-Марский и Мезенский, много лет возглавляющий самую северную епархию России, и игумен Иннокентий отслужили литию на месте гибели "Челюскина". На воду опустили венок. И помянули добрым словом Владимира Ивановича Воронина - потомственного мореплавателя из поморской семьи, который с 16 лет ходил по морям. Был капитаном на ледокольном пароходе "Г. Седов", когда в ходе экспедиций О.Ю. Шмидта советский флаг был поднят на Земле Франца-Иосифа; стоял на мостике ледокольного парохода "А. Сибиряков", прошедшего Северным морским путем за одну навигацию 1932 года. Увы, уникального капитанского опыта оказалось мало в истории с "Челюскиным". Этот пароход, построенный в Дании по заказу Совторгфлота для рейсов из Владивостока в устье Колымы, по мнению Воронина, "совсем не подходил по своей крепости, а также по своим морским качествам, для самостоятельного ледового плавания...".

Погружение в Историю.

И "Челюскину", и его последнему капитану суждено было стать легендой. Наше погружение на борт парохода стало всего лишь третьим в истории. Как справедливо отметил руководитель экспедиции, "настоящей легенде к лицу недоступность".

Участники экспедиции.
ИСТОРИЯ ВОПРОСА

"Челюскин" должен был повторить маршрут "А. Сибирякова" для того, чтобы окончательно доказать возможность организации регулярного судоходства по Северному морскому пути. 10 августа 1933 года пароход вышел из Мурманска во Владивосток. В ходе плавания он получил ряд повреждений корпуса и был затерт льдами.
Первыми героями СССР стали летчики, спасавшие экипаж "Челюскина"

К началу ноября в дрейфе "Челюскин" достиг мыса Дежнева, но затем был отнесен в центральную часть Чукотского моря, где 13 февраля 1934 года его раздавили льды. В ледовом лагере на дрейфующей льдине в течение двух месяцев находились 104 человека во главе с О.Ю. Шмидтом и В.И. Ворониным. К их эпопее было приковано внимание всей страны.

В ходе крупномасштабной спасательной операции с 5 марта по 13 апреля "челюскинцев" эвакуировали на материк самолетами.

Темы дня:
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