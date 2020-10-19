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Рубрика: В мире

Оператор ГТС Украины сократит свои мощности на 70 процентов

Текст: Юрий Когалов

"Оператор газотранспортной системы Украины" сократит свои мощности на 60-70 процентов. Как заявил глава компании Сергей Макогон, на этот шаг они вынуждены пойти из-за снижения транзита газа из России в Европу.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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"Нам не нужна такая компрессорная мощность, которую мы имеем сейчас​​​. Нам придется поэтапно отказаться от 60-70 процентов мощностей", - отметил Макогон в интервью S&P Global Platts. По его словам, ГТС способна транспортировать 145 миллиардов кубометров газа в год (это порядка 80 процентов всего европейского экспорта от "Газпрома"), однако в 2021 году поставки из России в Европу составят всего 40 миллиардов кубометров. Чтобы не терять деньги, компании придется сократить свои мощности.

Макогон также рассказал, что ООО "Оператор ГТС Украины" планирует в течение следующих 10 лет инвестировать в систему 1,5 миллиарда долларов. Эти средства будут использованы, в основном, для замены компрессорных станций. "Это обеспечило бы полную готовность нашей системы к работе без транзитных потоков", - заявил глава компании. Он также рассказал, что ежегодно оператор тратит около 20 миллионов долларов на техобслуживание, ремонтные работы и диагностику ГТС.

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