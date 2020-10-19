Открылся Bosco Outlet в The Outlet Moscow на Новорижском шоссе

На территории The Outlet Moscow, всего в 5 км от МКАД, открылся Bosco Outlet. Пространство Bosco Outlet объединяет три локации и семь бутиков мировых брендов: Max Mara, Marina Rinaldi, Weekend by Max Mara, Max&Co, Etro, Ermanno Scervino и Bosco. Представлен широкий выбор коллекций прошлых сезонов со скидками от 30% до 70%. Коллекции обновляются еженедельно.

"Bosco Outlet в The Outlet Moscow - первая локация в Москве, где все бренды представлены в отдельных бутиках, к тому же это первый в России аутлет (The Outlet Moscow - ред.), ориентированный на бренды класса люкс и премиум. Мы уверены, что покупатели по достоинству оценят наш выбор коллекций", - комментирует открытие бутиков коммерческий директор Bosco Outlet Елена Дмитриева.

Напомним, что The Outlet Moscow - первый в Росси аутлет класса люкс, где представлены одежда, обувь и аксессуары люксового и премиального сегмента мировых брендов. Индустриальный стиль, кирпичные фасады зданий со стеклянными элементами и лофт-бутики создают практически европейскую атмосферу.

Среди специальных сервисов The Outlet Moscow - hands free shopping и аренда детских колясок. На территории есть рестораны с разнообразной кухней, охраняемая парковка, станция зарядки электромобилей. Курсируют бесплатные шаттлы от станции метро "Крылатское".