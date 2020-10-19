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19.10.2020,  
14:18
Текст:  Алексей Моисеев

Парад сил Хафтара: ЛНА восстановила боеспособность после череды неудач

Бойцы одного из соединений Ливийской национальной армии фельдмаршала Хафтара провели парад.

В этом мероприятии, ставшем демонстрацией боевой мощи 128-й усиленной бригады, было задействовано 400-450 единиц различной техники и примерно 2000 военнослужащих.

Как можно увидеть, основой этого формирования являются привычные для здешних мест вооруженные пикапы Toyota различных модификаций. На них установлено разнообразное вооружение: советские 12,7-мм пулеметы ДШК, китайские W85, 14,5-мм КПВ, спаренные малокалиберные ЗУ-23-2.

На одном из размещенных в Сети видео показана стрельба из таких автоматических пушек. Видно, что даже короткие очереди сильно раскачивают автомобили, и говорить о какой-либо точности не приходится.

Также военные эксперты сомневаются в эффективности впервые продемонстрированных самоходных 20-мм минометов М74 югославского производства, смонтированных на автомобильных шасси. Вероятно, они выйдут из строя после непродолжительной эксплуатации.

В больших количествах на параде задействовали иорданские бронеавтомобили KADDB Al Wahsh ISV и Cobra - LAMV канадско-эмиратской компании STREIT Group.

Фото: Министерство обороны Казахстана
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Тяжелая техника была представлена 122-мм самоходными гаубицами 2С1 "Гвоздика" и средними танками Т-55 со 100-мм пушками. Они достались хафтаровцам от армии прежнего режима.

Также к наследству Муамара Каддафи относятся достаточно редкие в настоящее время северокорейские 122-мм реактивные системы залпового огня ВМ-11 на базе грузовиков Isuzu HTW 11.

На примере этой бригады можно сделать вывод, что Ливийская национальная армия после череды неудач смогла восстановить свою боеспособность.

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