Парад сил Хафтара: ЛНА восстановила боеспособность после череды неудач

Бойцы одного из соединений Ливийской национальной армии фельдмаршала Хафтара провели парад.

This is apparently a parade prior to them being deployed to the southern border regions to tackle growing insecurity.



I haven’t seen this large a force gathered in one place since April 2019. #Libya (LNA 128) pic.twitter.com/R5Pi7LBGiq — Libya Monitoring 🇱🇾 (@Libya_OSINT) October 17, 2020

В этом мероприятии, ставшем демонстрацией боевой мощи 128-й усиленной бригады, было задействовано 400-450 единиц различной техники и примерно 2000 военнослужащих.

Как можно увидеть, основой этого формирования являются привычные для здешних мест вооруженные пикапы Toyota различных модификаций. На них установлено разнообразное вооружение: советские 12,7-мм пулеметы ДШК, китайские W85, 14,5-мм КПВ, спаренные малокалиберные ЗУ-23-2.

На одном из размещенных в Сети видео показана стрельба из таких автоматических пушек. Видно, что даже короткие очереди сильно раскачивают автомобили, и говорить о какой-либо точности не приходится.

Также военные эксперты сомневаются в эффективности впервые продемонстрированных самоходных 20-мм минометов М74 югославского производства, смонтированных на автомобильных шасси. Вероятно, они выйдут из строя после непродолжительной эксплуатации.

В больших количествах на параде задействовали иорданские бронеавтомобили KADDB Al Wahsh ISV и Cobra - LAMV канадско-эмиратской компании STREIT Group.

Тяжелая техника была представлена 122-мм самоходными гаубицами 2С1 "Гвоздика" и средними танками Т-55 со 100-мм пушками. Они достались хафтаровцам от армии прежнего режима.

Также к наследству Муамара Каддафи относятся достаточно редкие в настоящее время северокорейские 122-мм реактивные системы залпового огня ВМ-11 на базе грузовиков Isuzu HTW 11.

На примере этой бригады можно сделать вывод, что Ливийская национальная армия после череды неудач смогла восстановить свою боеспособность.