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Рубрика: Общество

Более шести тысяч человек скончались от коронавируса в Москве

За минувшие сутки в Москве от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался еще 51 пациент. "У всех была пневмония", - рассказали в оперативном штабе, который отслеживают ситуацию с распространением инфекции. Всего же в столице России жертвами SARS-CoV-2 стали более шести тысяч человек (6009).

Фото: @viajes_solesta / instagram.com
Европа вводит более жесткие ограничения, пытаясь остановить коронавирус

Как ранее писала "Российская газета", с 7 по 16 октября с COVID-19 было госпитализировано рекордное количество заразившихся - на 16,8% больше, чем за предыдущую неделю. На ИВЛ в больницах - 318 человек. Основная часть инфицированных (41,8%) - это люди в возрасте от 18 до 45 лет.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице не может быть применена китайская модель борьбы с пандемией, включающая "локаут" с полным закрытием границ. По словам градоначальника, решили использовать более мягкую "европейскую модель". Данная стратегия связана с частичными ограничениями, которые позволят не допустить взрывного роста инфицирования. При этом экономика не пострадает.

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