Поднятый со дна Баренцева моря танк "Шерман" доставили в Кубинку

Американский танк "Шерман", который поставлялся из США Советской армии по ленд-лизу, пополнил коллекцию парка "Патриот" в подмосковной Кубинке.

Как рассказали в Минобороны РФ, американское судно "Томас Дональдсон", которое перевозило танки, 24 марта 1945 года на входе в Кольский залив было потоплено немецкой подводной лодкой U-995.

Боевая машина пробыла на дне Баренцева моря почти 70 лет и была поднята водолазами Северного флота. Поднятые с борта танки являются единственным сохранившимся вариантом среднего танка M4A2 c 76-мм пушкой - М1M4A2(76)W. По своим характеристикам они напоминают легендарный танк Т-34-85.

После кропотливой работы реставраторов танк удалось восстановить. Сейчас, как сообщили в военном ведомстве, "Шерман" находится практически в идеальном состоянии и на ходу.