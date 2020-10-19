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19 октября 2020 г. 21:50
Общество
Текст: Артем Локалов

В Смоленске на фасадах домов нарисовали Потемкина, Пржевальского и Папанова

На улицах Смоленска появились граффити знаменитых смолян. Художник Антон Панфилов изобразил на фасадах домов Григория Потемкина, Николая Пржевальского, Айзека Азимова и Анатолия Папанова.
Портрет Николая Пржевальского на улице в Смоленске. Фото: instagram.com/iflash_one/
Портрет Николая Пржевальского на улице в Смоленске. Фото: instagram.com/iflash_one/

Князь Григорий Потемкин-Таврический - создатель Черноморского флота России, родился в имении в селе Чижово близ Смоленска.

Николай Пржевальский - географ и путешественник - родом из несуществующей теперь деревни Кимборово.

Айзек Азимов - американский писатель-фантаст - появился на свет в деревне Петровичи в 1919-м и вскоре с родителями перебрался в США.

Наконец, знаменитый актер Анатолий Папанов родом из Вязьмы, через два года будет сто лет со дня его рождения.

- В среднем непосредственно на рисунок уходит пять дней, - рассказал корреспонденту "Родины" автор граффити Антон Панфилов. - Плюс-минус два дня требуется на сборку и разборку лесов.
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По словам Панфилова, в следующем году в Смоленске он напишет как минимум еще два портрета знаменитых смолян:

- Это будет Юрий Гагарин - в 2021-м исполнится 60 лет первому полету в космос. И Юрий Никулин - в следующем году сто лет со дня его рождения.

Гагарин родился в селе Клушино близ города Гжатска (после гибели первого космонавта переименован в Гагарин), а Никулин - в городе Демидов, до революции носившем название Поречье.

Темы дня:
#журнал Родина
#граффити
#Смоленск