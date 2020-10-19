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19.10.2020 12:13

Транснефть - Западная Сибирь подвела итоги деятельности в области промышленной безопасности за 9 месяцев

АО "Транснефть - Западная Сибирь" подвело итоги деятельности предприятия в области промышленной безопасности и производственного контроля за январь-сентябрь 2020 года.

В рамках государственного надзора проверяющими были проинспектированы производственные объекты Омского, Новосибирского и Ишимского районных нефтепроводных управлений (РНУ). По итогам проверок не было выявлено нарушений требований технической эксплуатации опасных производственных объектов предприятия.

Для отработки готовности персонала к нештатным ситуациям АО "Транснефть - Западная Сибирь" за три квартала провело 960 учебно-тренировочных занятий (УТЗ) по направлениям деятельности различных служб и отделов. Были закуплены новые боновые заграждения и емкости для временного хранения нефти и нефтепродуктов, которые могут быть использованы в нештатной ситуации.

Важным направлением работы в области промышленной безопасности является развитие профессиональных знаний и компетенций работников. За девять месяцев аттестацию в территориальной аттестационной комиссии Ростехнадзора прошли 72 сотрудника АО "Транснефть - Западная Сибирь". В июне акционерное общество обеспечило возможность подключения работников к Единому порталу Ростехнадзора по тестированию в области промышленной безопасности. Проверить знания в дистанционном режиме без отрыва от основной производственной деятельности с начала применения данного портала смогли 339 специалистов предприятия.

На сегодняшний день в зоне ответственности АО "Транснефть - Западная Сибирь" находится 71 производственный объект различных классов опасности. В соответствии с федеральным законодательством все объекты зарегистрированы в государственном реестре и согласно утвержденному графику проходят проверку в территориальных управлениях Ростехнадзора.

Результатом эффективной работы предприятия в области промышленной безопасности является отсутствие несчастных случаев и аварийных ситуаций на производственных объектах.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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