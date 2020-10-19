"Россети Северный Кавказ" присоединили 12 тысяч новых потребителей

"Россети Северный Кавказ" за девять месяцев 2020 года подключили к централизованным электросетям компании в регионах СКФО около 12 тысяч новых объектов. Суммарно выдана мощность порядка 265 МВт.

Основная часть заявок принята в Дагестане - здесь специалисты осуществили 5 450 технологических присоединений на 83 МВт. На Ставрополье к сетям регионального филиала подключили 2 251 объект почти на 67 МВт. Энергетики Чеченской Республики выполнили обязательства по 1 171 заявке более чем на 45 МВт. В Кабардино-Балкарии 1 057 новым потребителям выдано 25 МВт. Специалисты в Северной Осетии выдали 21 МВт мощности 846 заявителям. В Карачаево-Черкесии исполнено 660 договоров технологического присоединения почти на 6 МВт. В Ингушетии 554 новых объекта обеспечены 17,5 МВт мощности.

В числе крупных предприятий, которым энергокомпания обеспечила выдачу суммарной мощности 39 МВт, - агропромышленный парк и завод по производству семян на Ставрополье, микрорайон "Новый город" в Северной Осетии, Усть-Джегутинская малая гидроэлектростанция в Карачаево-Черкесии.

"Для специалистов "Россети Северный Кавказ" технологическое присоединение - не просто подключение новых объектов к электрическим сетям компании. Наша своевременная работа - это вклад в экономическое развитие регионов СКФО: увеличение объемов производств, создание новых рабочих мест, повышение качества образования, здравоохранения, водоснабжения и многое другое. Несмотря на крайне сложный год и в том числе непростую эпидемиологическую обстановку в стране, мы своевременно и полностью выполняем свои обязательства в рамках договоров о технологическом присоединении к сетевой инфраструктуре", - отметил заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг "Россети Северный Кавказ" Дмитрий Зверков.

Энергетики непрерывно работают над совершенствованием сервисов, делая процедуру техприсоединения максимально прозрачной и доступной. Так, с первого июля холдингом "Россети" упрощен порядок технологического присоединения к электросетям для физических лиц, малого и среднего бизнеса. К ключевым нововведениям относятся: подача электронных заявок, полное исключение бумажного документооборота, заключение договора путем оплаты счета, установка приборов учета сетевой компанией и гарантирующим поставщиком, взаимодействие с энергосбытовой организацией через сетевую компанию.

Изменения предусмотрены постановлением Правительства РФ № 262 от 10.03.2020 г. и касаются физлиц (до 15 кВт по 3-й категории надежности), а также юрлиц и индивидуальных предпринимателей (до 150 кВт по 2-й и 3-й категории надежности). Подать заявку удобнее через обновленный ПОРТАЛ-ТП.РФ.

Пресс-релиз подготовлен "Россети Северный Кавказ"