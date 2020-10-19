"Россети Северный Кавказ" присоединили 12 тысяч новых потребителей

Новости

На уроках физкультуры появятся программы дзюдо и регби 17:58
Как в Крыму потратят выделенные на водоснабжение 50 миллиардов рублей 17:55
В Петербурге из зала суда освободили женщину, расчленившую соседа 17:48
Хуснуллин: Благодаря программе "Стимул" возводится 7 млн кв.м жилья 17:44
В Конгрессе США предложили исключить Турцию из НАТО 17:43
Госдума рассмотрит поправки президента по Конституции 21 октября 17:37
На стадионе в Варшаве развернут госпиталь для больных коронавирусом 17:21
В Росприроднадзоре заявили об отсутствии радиоактивных захоронений в РФ 16:59
27 вывезенных из Сирии детей переданы в семьи 16:54
Ушел из жизни бывший вокалист и басист группы King Crimson 16:41
Эксперты Совбеза предложили изменить доктрину безопасности РФ 16:34
Умер первый тренер Юрия Жиркова 16:14
На "Российской промышленной неделе" обсудят эффективные меры поддержки 16:05
В Подмосковье запретили проведение спортивных мероприятий со зрителями 15:51
Петербуржец задушил соседку-блокадницу 15:37
Режиссер Илья Эпельбаум умер от коронавируса 15:23
Рособрнадзор: Более 400 выпускников заразились COVID-19 на ЕГЭ 15:19
Путин указал следить за четкой работой верфей 15:15
Мэр Архангельска подал в отставку 15:13
МЧС с начала года обезвредило более 33 тысяч взрывоопасных предметов 15:12
Жителям Киргизии предложили скинуться на погашение внешнего долга 15:10
Путин попросил передать благодарность Сигалу 14:53
Проценко: Пациентов с COVID госпитализируют бесплатно и по показаниям 14:50
В Минске мировые звезды примут участие в опере "Царская невеста" 14:48
В Кремле заявили о необходимости улучшить ситуацию с инвестклиматом 14:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
13 премьер по ТВ и в Сети на текущей неделе
13 премьер по ТВ и в Сети на текущей неделе
Собянин рассказал, как остановить рост заболеваемости COVID-19
Собянин рассказал, как остановить рост заболеваемости COVID-19
Должны ли родители отвечать за преступления детей
Должны ли родители отвечать за преступления детей
19.10.2020 17:19

"Россети Северный Кавказ" присоединили 12 тысяч новых потребителей

"Россети Северный Кавказ" за девять месяцев 2020 года подключили к централизованным электросетям компании в регионах СКФО около 12 тысяч новых объектов. Суммарно выдана мощность порядка 265 МВт.
Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ" Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"
Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"

Основная часть заявок принята в Дагестане - здесь специалисты осуществили 5 450 технологических присоединений на 83 МВт. На Ставрополье к сетям регионального филиала подключили 2 251 объект почти на 67 МВт. Энергетики Чеченской Республики выполнили обязательства по 1 171 заявке более чем на 45 МВт.  В Кабардино-Балкарии 1 057 новым потребителям выдано 25 МВт. Специалисты в Северной Осетии выдали 21 МВт мощности 846 заявителям. В Карачаево-Черкесии исполнено 660 договоров технологического присоединения почти на 6 МВт. В Ингушетии 554 новых объекта обеспечены 17,5 МВт мощности.

В числе крупных предприятий, которым энергокомпания обеспечила выдачу суммарной мощности 39 МВт, - агропромышленный парк и завод по производству семян на Ставрополье, микрорайон "Новый город" в Северной Осетии, Усть-Джегутинская малая гидроэлектростанция в Карачаево-Черкесии.

"Для специалистов "Россети Северный Кавказ" технологическое присоединение - не просто подключение новых объектов к электрическим сетям компании. Наша своевременная работа - это вклад в экономическое развитие регионов СКФО: увеличение объемов производств, создание новых рабочих мест, повышение качества образования, здравоохранения, водоснабжения и многое другое. Несмотря на крайне сложный год и в том числе непростую эпидемиологическую обстановку в стране, мы своевременно и полностью выполняем свои обязательства в рамках договоров о технологическом присоединении к сетевой инфраструктуре", - отметил заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг "Россети Северный Кавказ" Дмитрий Зверков.

Энергетики непрерывно работают над совершенствованием сервисов, делая процедуру техприсоединения максимально прозрачной и доступной. Так, с первого июля холдингом "Россети" упрощен порядок технологического присоединения к электросетям для физических лиц, малого и среднего бизнеса. К ключевым нововведениям относятся: подача электронных заявок, полное исключение бумажного документооборота, заключение договора путем оплаты счета, установка приборов учета сетевой компанией и гарантирующим поставщиком, взаимодействие с энергосбытовой организацией через сетевую компанию.

Изменения предусмотрены постановлением Правительства РФ № 262 от 10.03.2020 г. и касаются физлиц (до 15 кВт по 3-й категории надежности), а также юрлиц и индивидуальных предпринимателей (до 150 кВт по 2-й и 3-й категории надежности). Подать заявку удобнее через обновленный ПОРТАЛ-ТП.РФ.

Пресс-релиз подготовлен "Россети Северный Кавказ"

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО Чеченская Республика СКФО Ставропольский край СКФО Северная Осетия СКФО Карачаево-Черкесия СКФО Кабардино-Балкария

Главное сегодня

Эксперты Совбеза предложили изменить доктрину безопасности РФ
Nestle могут оштрафовать за нарушение удаленки
В Подмосковье запретили проведение спортивных мероприятий со зрителями
Путин назвал ООН безальтернативной глобальной структурой
За сутки в России подтверждено 15 982 случая COVID-19 в 84 регионах