Режиссер Илья Эпельбаум умер от коронавируса

Режиссер, основатель первого российского частного театра "Тень" Илья Эпельбаум умер на шестидесятом году жизни.

Об этом в Facebook сообщил Лев Рубинштейн.

"Илья Эпельбаум. Илюша. Больше нет его, моего дружка, собеседника, соавтора, фонтанирующего идеями одна другой невероятнее. Ужасное горе для всех нас - для родных, для друзей театра, для меня лично", - сказано в некрологе.

Далее писатель обещает обязательно еще написать "об Илье и о той роли, которую он сыграл в современном театре". Но позже. "Сейчас трудно говорить, сейчас трудно, невозможно говорить о нем в прошедшем времени. Его отсутствие совершенно не представимо", - подытожил Рубинштейн.

Как писатель уточнил в комментарии ТАСС, причиной смерти режиссера стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.

Илья Эпельбаум родился 21 июля 1961 года. Окончил Московское Высшее художественно-промышленное училище имени Строганова.

"Тень", московский театр теней, кукол и синтетического жанра, был основан в 1988 году Эпельбаумом и Краснопольской и неоднократно удостаивался высшей театральной премии "Золотая маска" (1996, 1997, 1999, 2001, 2002, 2010, 2013, 2015 годы), был лауреатом международных театральных фестивалей.

Вместе с Краснопольской режиссер поставил спектакли "Волшебная дудочка", "Сказка без названия", "Щелкунчик", "Балет бумажных теней", "Красные шапочки", "Гамлет для малышей", другие.