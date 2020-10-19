Новости

Дизельные подлодки ТОФ устроили дуэль в Японском море 05:46
Россияне перестали доверять работодателям 05:00
Ученые предложили использовать глюкометр для определения COVID-19 04:37
Мадуро сообщил о доставленном из России препарате от коронавируса 04:22
Вильфанд рассказал о "необычной пятнице" в Москве 03:42
В Роспотребнадзоре озвучили условие сохранения очного обучения в вузах 03:26
Ученый предсказал падение астероида на Землю за день до выборов в США 02:36
Жириновский предложил закрыть границу для российских туристов 01:45
Более шести тысяч человек скончались от коронавируса в Москве 00:55
ЦСКА: У Карпова закрытый перелом носа и сотрясение мозга 00:23
У сына Станислава Черчесова диагностирован перелом челюсти со смещением 18.10.2020
Городским властям Италии разрешили объявлять комендантский час 18.10.2020
Сын Черчесова пришел в себя после потери сознания в матче ПФЛ 18.10.2020
В Калмыкии начата проверка по факту массовой гибели рыбы 18.10.2020
Количество военнослужащих с коронавирусом превысило 1 900 человек 18.10.2020
Церковь просит врачей не препятствовать допуску священников к больным ковидом 18.10.2020
"Тоттенхэм" сыграл вничью с "Вест Хэмом", ведя в счете 3:0 18.10.2020
Главу Выборгского района Ленобласти отправили под домашний арест 18.10.2020
В Госдуме оценили высказывания Эрдогана в адрес РФ, США и Франции 18.10.2020
В московском транспорте усилят контроль за ношением масок и перчаток 18.10.2020
В стане соперника "Зенита" по ЛЧ "Брюгге" произошла вспышка COVID-19 18.10.2020
Бой Умара Нурмагомедова в Абу-Даби отменен 18.10.2020
Вирусолог объяснил проявление нового симптома коронавируса 18.10.2020
СК начал проверку после падения детей в торговом центре в Москве 18.10.2020
Путин дистанционно примет участие в заседании клуба "Валдай" 18.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
"Российская газета" выйдет на прямую связь с МКС
"Российская газета" выйдет на прямую связь с МКС
19.10.2020 05:00
Рубрика: Власть

Россияне перестали доверять работодателям

Текст: Алексей Дуэль
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Попросить помощи юристов в анализе документов, предложенных на подпись работодателем, решили 13,7% пользователей платформы корпоративного благополучия "Я понимаю" с начала этого года.

Фото: Abscent84/iStock
Работодатели начали искать новых сотрудников в соцсетях

"В этом году пандемия затронула практически всю область юридических консультаций: отмена авиасообщения повлекла запросы по защите прав потребителей, растущая тревожность и недоверие вылились в спрос экспертизы документов, после окончания режима самоизоляции начался бум разводов, - рассказал основатель проекта Антон Кушнер. - На сегодняшний день юридические консультации в рамках программы поддержки сотрудников уступают по популярности только консультациям с психологами".

Самой острой темой стала защита прав потребителей - 14% вопросов к юристам были связаны именно с ней. В первую очередь людей интересовали аспекты возмещения денег за билеты на отмененные авиарейсы и мероприятия.

Массовый переход на удаленную работу и всевозможные экстренные трансформации на рынке труда потребовали подписания сотрудниками организаций множества новых дополнительных соглашений со своими работодателями. Зачастую содержание бумаги оставалось не вполне понятным для простого человека и они обращались за помощью к юристам. На такие консультации пришлось 13,7% запросов.

Третье место - 13,3% обращений - досталось вопросам семейного права. Юристы отмечают, что вместе с окончанием периода самоизоляции резко увеличилось количество желающих развестись. Причем наблюдается тревожная динамика. Если за зиму и весну семейные вопросы потребовали 29 часов консультаций, за все лето - уже 60 часов, то в сентябре эти темы потребовали 40 часов общения с профессионалами.

Кроме того, людей интересовали нюансы оформления налоговых вычетов (11,4% обращений) и вопросы, связанные с жилищным правом и ЖКХ (8,3%). Также юристы отмечают заметный рост числа обращений, связанных с рассмотрением судебных исков. Если в начале года было таких 59 кейсов, то к сентябрю их число выросло до 89 обращений.

Власть Право Власть Право Юрконсультация Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Интервью Александра Бастрыкина "Российской газете". Главное
Жириновский предложил закрыть границу для российских туристов
В Роспотребнадзоре озвучили условие сохранения очного обучения в вузах
В московском транспорте усилят контроль за ношением масок и перчаток
Ученые выявили новый симптом коронавируса
Для иностранцев с детьми-россиянами упростили получение гражданства РФ
Верховный суд разрешил не возвращать выплаченные по ошибке пособия