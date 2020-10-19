Россияне перестали доверять работодателям

Попросить помощи юристов в анализе документов, предложенных на подпись работодателем, решили 13,7% пользователей платформы корпоративного благополучия "Я понимаю" с начала этого года.

"В этом году пандемия затронула практически всю область юридических консультаций: отмена авиасообщения повлекла запросы по защите прав потребителей, растущая тревожность и недоверие вылились в спрос экспертизы документов, после окончания режима самоизоляции начался бум разводов, - рассказал основатель проекта Антон Кушнер. - На сегодняшний день юридические консультации в рамках программы поддержки сотрудников уступают по популярности только консультациям с психологами".

Самой острой темой стала защита прав потребителей - 14% вопросов к юристам были связаны именно с ней. В первую очередь людей интересовали аспекты возмещения денег за билеты на отмененные авиарейсы и мероприятия.

Массовый переход на удаленную работу и всевозможные экстренные трансформации на рынке труда потребовали подписания сотрудниками организаций множества новых дополнительных соглашений со своими работодателями. Зачастую содержание бумаги оставалось не вполне понятным для простого человека и они обращались за помощью к юристам. На такие консультации пришлось 13,7% запросов.

Третье место - 13,3% обращений - досталось вопросам семейного права. Юристы отмечают, что вместе с окончанием периода самоизоляции резко увеличилось количество желающих развестись. Причем наблюдается тревожная динамика. Если за зиму и весну семейные вопросы потребовали 29 часов консультаций, за все лето - уже 60 часов, то в сентябре эти темы потребовали 40 часов общения с профессионалами.

Кроме того, людей интересовали нюансы оформления налоговых вычетов (11,4% обращений) и вопросы, связанные с жилищным правом и ЖКХ (8,3%). Также юристы отмечают заметный рост числа обращений, связанных с рассмотрением судебных исков. Если в начале года было таких 59 кейсов, то к сентябрю их число выросло до 89 обращений.