The Drive оценил советский береговой комплекс "Утес"

The Drive оценил советский береговой противокорабельный оперативно-тактический комплекс "Утес".

Портал The Drive заинтересовался видеороликом с недавних военных учений в Крыму, опубликованным телеканалом "Звезда". Батареей БРК "Утес" была запущена противокорабельная ракета 3М44 "Прогресс", а затем успешно перехвачена системой ПВО "Штиль" фрегата "Адмирал Григорович".

Автор отмечает, что учения демонстрируют не только новое вооружение, но и "непреходящую важность ветерана "Утеса". Видео "позволяет подробно рассмотреть в действии одно из малоизвестных российских вооружений - могучую противокорабельную систему береговой обороны "Утес".

Его история восходит к 1954 году, когда в горах недалеко от Балаклавы приступили к созданию ракетного комплекса берегового базирования "Сопка" под кодовым названием "Объект 100". Он был введен в эксплуатацию в 1957 году. А в 1961-м его решили перевооружить, и началась разработка комплекса "Утес" с новой сверхзвуковой противокорабельной ракетой П-35Б. В 1973 году он вступил в строй. А спустя девять лет БРК модернизировали - он получил ракету третьего поколения "Прогресс" 3М44. Эффективная дальность ее полета составила 460 километров. Он также включал в себя вариант с ядерной боеголовкой мощностью 350 килотонн.

В декабре 1991 года Советский Союз распался и "Объект 100" был передан ВМС Украины. А в 1996 году он, по всей видимости, вышел из строя. Но после 2014 года "Утесам" вернули боевой статус.

В статье отмечают, что хотя по сравнению с более современными БРК "Бастион" и "Бал", комплекс "Утес" не так эффективен, в ВМФ России по-прежнему ценит его.

"Даже если сейчас он хотя бы частично используется для обучения противовоздушной обороне, этот воин времен холодной войны по-прежнему играет полезную роль".