Тизер 6-го "Крепкого орешка" с Уиллисом оказался рекламой запчастей

"Таинственный тизер", размещенный накануне в Twitter Румер Уиллис и принятый частью наблюдателей за внезапный ролик шестой части "Крепкого орешка", оказался довольно эффектной, хотя и дурно сыгранной, рекламой автомобильных аккумуляторов. С массой отсылок к фильмам линейки. И подзаголовком DieHard is Back.

При этом стоит отметить, что жаждущие возвращения МакКлейна в ажиотаже, видимо, не обратили внимание, что твит Румер был честно помечен как рекламный.

"Начинается новая глава в истории Крепкого орешка. Смотрите, как Джон МакКлейн противостоит старым врагам: от рекламы запчастей до борьбы за то, чтобы установить новый аккумулятор - МакКлейн не остановится ни перед чем, чтобы снова завести свою машину", - поясняет подпись к ролику.

В комментариях пользователи выражают восхищение проделанной работой и склоняются к мнению, что ролик выглядит куда лучше, чем лента "Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть" - вышедший на экраны в 2013-м пятый фильм линейки.

К слову, шестой фильм - приквел с рабочим названием "МакКлейн", которому предстоит рассказать о молодых годах Джона, - по-прежнему значится в планах. И Брюс может в нем вернуться.