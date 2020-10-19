Умер актер, создатель "Русского бунта" Михаил Зильберман

Скончался советский, российский кинопродюсер и актер, член Союза кинематографистов России Михаил Зильберман.

Некролог опубликован на сайте Союза кинематографистов Российской Федерации.

"16 октября после продолжительной болезни умер Михаил Анатольевич Зильберман", - сказано в нем.

Михаил Зильберман родился 25 июля 1952 года в Москве. В 1974-м окончил Московский институт электронного машиностроения, в 1979-м - курсы организаторов кинопроизводства при Госкино СССР.

Работал на киностудии имени Горького - администратором и директором картин. В 1986 году возглавил творческое объединение "Контакт" киностудии, в 1988-м - российско-шведскую кинокомпанию "СТАРЛАЙТ". В 1997-2004 годах работал в "НТВ-ПРОФИТ". С 2004 года - генеральный директор кинокомпании "ФИЛЬМ-ПРО". Был продюсер телепрограммы СТС "Кино в деталях".

В фильмографии Михаила Анатольевича около тридцати лент - "Дом с привидениями", "Сестрички Либерти", "Маленькая принцесса", "Две луны, три солнца", "Хочу в тюрьму", "Затворник", "Приходи на меня посмотреть, "Русский бунт", "Подари мне лунный свет", "Радости и печали маленького лорда", "Водитель для Веры", "Папа".

Как актер снялся в драме Игоря Шатрова "Мужской разговор" с Шукшиным, Куравлевым и Этушем, сыграв роль Оськи Беленького. Картина была удостоена приза МКФ детских и юношеских лент в Венеции.