В Кремле заявили о необходимости улучшить ситуацию с инвестклиматом

В Кремле рассчитывают, что меры, предпринимаемые по улучшению условий для вложений в России, помогут улучшить инвестклимат не только для большого, но и в перспективе для среднего и малого бизнеса.

В ходе работы по улучшению условий для инвестирования экспертные мнения принимаются во внимание, заверил журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков​​​. На прошлой неделе был доклад об инструментарии по улучшению инвестиционного климата на встрече главы государства с членами правительства, напомнил он.

"И именно там говорилось уже о конкретных решениях по неизменности налоговых и иных условий при реализации крупных проектов", - заметил Песков. "Да, пока это касается, в основном, большого бизнеса. Но будем надеяться, что со временем такие же шаги помогут улучшить инвестиционный климат и для среднего, а может быть, и для малого бизнеса", - продолжил он.

"То есть шаги в этом направлении делаются, и потребность улучшить ситуацию в этой области абсолютно очевидна", - заключил представитель Кремля.