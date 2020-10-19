В Подмосковье рысь напала на девочку

В одном из поселков Истринского района Московской области рысь совершила нападение на 14-летнюю девочку, сообщает "КП.Ru".

Изначально дикая кошка схватила собаку, которую выгуливала пострадавшая. Однако девочка дала хищнику отпор, и тогда животное укусило ее за руку.

По словам матери подростка, "кости и сухожилия остались целы", но "ребенок теперь очень сильно напуган". Теперь ей предстоит сделать уколы от бешенства.

Как оказалось, рысь живет в вольере у соседей и каким-то образом покинула территорию их участка. Родители девочки написали заявление в полицию и готовятся подать в суд с целью изъять у владельца хищное животное.