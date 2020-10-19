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19.10.2020,  
19:37
Текст:  Сергей Птичкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 236(8290)

Приказ придет с неба

В настоящее время Вооруженные силы России имеют четыре самолета Ил-80, которые также называют Ил-86ВКП, то есть воздушный командный пункт. В будущем их заменят новыми лайнерами, созданными на базе более современных Ил-96-400М.
Воздушные командные пункты на базе Ил-96-400М смогут находиться в непрерывном полете сутками. Фото: Объединенная Авиастроительная Корпорация Воздушные командные пункты на базе Ил-96-400М смогут находиться в непрерывном полете сутками. Фото: Объединенная Авиастроительная Корпорация
Воздушные командные пункты на базе Ил-96-400М смогут находиться в непрерывном полете сутками. Фото: Объединенная Авиастроительная Корпорация

Новость озвучило информагентство ТАСС со ссылкой на источник в самолетостроительной отрасли. Новая база для летающего командного пункта позволит увеличить время воздушного боевого дежурства, зону управления войсками, значительно повысить качество управления.

Фото: Елена Рузанова/ТАСС
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Воздушные пункты управления, построенные на базе одного из самых надежных гражданских авиалайнеров Ил-86, приняли на вооружение в конце 1980-х годов. Они предназначались для управления Сухопутными войсками, ВМФ, стратегической авиацией, наземными и подводными ракетно-ядерными силами в том случае, если из строя окажутся выведены их наземные пункты управления, узлы и линии связи. Эти самолеты должны были стать резервными центрами управления в случае возникновения природной или техногенной чрезвычайной ситуации, а также начала полномасштабной агрессии против нашей страны. В США их называют самолетами "Судного дня".

Так уж получилось, что Ил-86ВКП больше стояли на аэродроме базирования в Чкаловске, а если летали, то с целью тестирования систем связи и управления. Поскольку радиоэлектроника стремительно развивалась, то уже в 2000 году стало ясно, что внутреннюю начинку необходимо обновить. Сделать это смогли только в 2015 году, да и то лишь на одном самолете.

Задержку можно объяснить тем, что в начале наступившего века элементная база и сами технологии управления совершили революционный скачок. Конструкторам буквально на ходу приходилось вносить существенные изменения в то, что еще вчера казалось верхом совершенства. Они справились. Как утверждают специалисты, проводившие всестороннее тестирование обновленного борта, он полностью отвечал даже перспективным требованиям управления войсками в экстремальных ситуациях.

Обновленный самолет полностью отвечал даже перспективным требованиям управления войсками в экстремальных ситуациях

Надо отметить, что вся его радиоэлектронная начинка - отечественная.

Модернизированный Ил-86ВКП отличали повышенная живучесть, функциональность, надежность, улучшенные массогабаритные характеристики и более низкое энергопотребление. Самолет получил характерный горб в верхней носовой части фюзеляжа. Это - обтекатель системы космической связи. Она очень мощная, позволяет обрабатывать самые слабые сигналы, получаемые со спутников, и устойчива к природным и искусственным помехам.

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Предполагалось, что следом будут модернизированы и три других воздушных командных пункта. Но, как сейчас стало известно, принято другое решение. Новые самолеты ВКП будут строиться на базе гораздо более современных Ил-96-400М.

Кроме России, авиационную технику такого уровня могут выпускать только в США. Согласно открытым источникам, США, как и наша страна, располагают четырьмя самолетами "Судного дня" - E-4B Nightwatch ("Ночной дозор"). Они созданы на базе известного пассажирского широкофюзеляжного лайнера Boeing 747-200.

Поскольку американцы не проводили глубоких модернизаций Е-4В, введенных в эксплуатацию в 1970-е годы, можно предположить, что обновленный Ил-86ВКП имеет более современную аппаратуру связи и управления войсками. А Ил-96-400МВКП будет еще более совершенным.

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