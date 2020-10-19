В настоящее время Вооруженные силы России имеют четыре самолета Ил-80, которые также называют Ил-86ВКП, то есть воздушный командный пункт. В будущем их заменят новыми лайнерами, созданными на базе более современных Ил-96-400М.

Новость озвучило информагентство ТАСС со ссылкой на источник в самолетостроительной отрасли. Новая база для летающего командного пункта позволит увеличить время воздушного боевого дежурства, зону управления войсками, значительно повысить качество управления.

Воздушные пункты управления, построенные на базе одного из самых надежных гражданских авиалайнеров Ил-86, приняли на вооружение в конце 1980-х годов. Они предназначались для управления Сухопутными войсками, ВМФ, стратегической авиацией, наземными и подводными ракетно-ядерными силами в том случае, если из строя окажутся выведены их наземные пункты управления, узлы и линии связи. Эти самолеты должны были стать резервными центрами управления в случае возникновения природной или техногенной чрезвычайной ситуации, а также начала полномасштабной агрессии против нашей страны. В США их называют самолетами "Судного дня".

Так уж получилось, что Ил-86ВКП больше стояли на аэродроме базирования в Чкаловске, а если летали, то с целью тестирования систем связи и управления. Поскольку радиоэлектроника стремительно развивалась, то уже в 2000 году стало ясно, что внутреннюю начинку необходимо обновить. Сделать это смогли только в 2015 году, да и то лишь на одном самолете.

Задержку можно объяснить тем, что в начале наступившего века элементная база и сами технологии управления совершили революционный скачок. Конструкторам буквально на ходу приходилось вносить существенные изменения в то, что еще вчера казалось верхом совершенства. Они справились. Как утверждают специалисты, проводившие всестороннее тестирование обновленного борта, он полностью отвечал даже перспективным требованиям управления войсками в экстремальных ситуациях.

Обновленный самолет полностью отвечал даже перспективным требованиям управления войсками в экстремальных ситуациях

Надо отметить, что вся его радиоэлектронная начинка - отечественная.

Модернизированный Ил-86ВКП отличали повышенная живучесть, функциональность, надежность, улучшенные массогабаритные характеристики и более низкое энергопотребление. Самолет получил характерный горб в верхней носовой части фюзеляжа. Это - обтекатель системы космической связи. Она очень мощная, позволяет обрабатывать самые слабые сигналы, получаемые со спутников, и устойчива к природным и искусственным помехам.

Предполагалось, что следом будут модернизированы и три других воздушных командных пункта. Но, как сейчас стало известно, принято другое решение. Новые самолеты ВКП будут строиться на базе гораздо более современных Ил-96-400М.

Кроме России, авиационную технику такого уровня могут выпускать только в США. Согласно открытым источникам, США, как и наша страна, располагают четырьмя самолетами "Судного дня" - E-4B Nightwatch ("Ночной дозор"). Они созданы на базе известного пассажирского широкофюзеляжного лайнера Boeing 747-200.

Поскольку американцы не проводили глубоких модернизаций Е-4В, введенных в эксплуатацию в 1970-е годы, можно предположить, что обновленный Ил-86ВКП имеет более современную аппаратуру связи и управления войсками. А Ил-96-400МВКП будет еще более совершенным.