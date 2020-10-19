В Рособрнадзоре пообещали не вводить экзамены для четвертых классов

Рособрнадзор не рассматривает возможность введения экзаменов в четвертых классах для перевода детей на следующую ступень обучения. Об этом сообщил руководитель ведомства Анзор Музаев.

"Нет, мы не рассматриваем такой вопрос. Это уже перебор. Никаких дополнительных испытаний, экзаменов мы не планируем и даже не обсуждаем", - сказал во время всероссийской онлайн-встречи с родителями Мусаев, которого цитирует ТАСС.

По его словам, Всероссийские проверочные работы - обычные контрольные, которые проходят по единым для всех моделям заданий, разработанных в федеральном центре. Эти работы призваны помочь ученикам и учителям выявить пробелы в знаниях и вовремя их закрыть.