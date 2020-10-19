В США оценили возможности российского гиперзвукового "Авангарда"

Противоракетная оборона США не может противодействовать российским гиперзвуковым межконтинентальным ракетам комплекса "Авангард". Новое оружие России обладает скоростью в 20 раз превышающую скорость звука и способно маневрировать, что затрудняет их перехват.

"Американская противоракетная оборона сфокусирована только на перехвате небольшого количества МБР, которые могут быть запущено такой, к примеру, небольшой державой как Северная Корея", - говорится в сообщении журнала National Interest.

Хотя система противовоздушной и противоракетной обороны США глубоко эшелонирована и сильна, но она, как отмечает эксперт Питер Сучиу, не сможет отразить одновременный удар гиперзвуковых ракет и баллистических ракет.

В качестве ответной меры США могут пока только противопоставить разработку собственных гиперзвуковых блоков.

Напомним, что впервые о создании "Авангарда" президент России Владимир Путин сообщил в 2018 году. При движении к цели планирующий крылатый блок ракеты "Авангард" на скорости способен маневрировать, что делает неуязвимым для любых средств ПРО.