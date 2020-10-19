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19.10.2020,  
14:50
Текст:  Михаил Русин

Вселял ужас: немецкое противотанковое оружие не могло остановить КВ-1

За рубежом вспомнили о советском танке КВ-1, внушавший ужас немцам на полях сражений Великой Отечественной войны.
Фото: Всеволод Тарасевич/РИА Новости Фото: Всеволод Тарасевич/РИА Новости
Фото: Всеволод Тарасевич/РИА Новости

Как сообщает арабоязычный новостной телеканал Al Arabiya (перевод публикует "ИноСМИ"), "Советский Союз продемонстрировал современное вооружение, которое остановило продвижение немцев вглубь страны и вселило в них ужас". Одним из таких видов вооружения стал танк КВ-1, вооруженный 76-мм пушкой.

Фото: Борис Кудояров/РИА Новости
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Его броня выдерживала попадание вражеских противотанковых и артиллерийских снарядов, и немцам приходилось прибегать к альтернативным способам борьбы с этим танком. Например, они пытались приблизиться на расстояние в 500 метров, чтобы попытаться нанести удар в более уязвимую бортовую броню с близкого расстояния, а также использовали авиацию. Выяснив, что от обычной артиллерии и противотанкового оружия в борьбе с КВ-1 проку мало, фашисты применяли против этого советского танка 88-мм зенитную пушку Flak.

При этом отмечается, что неуязвимый и опасный советский танк все же имел свои недостатки. Его могли подвести вентиляция, двигатель или трансмиссии. А из-за большого веса танк двигался очень медленно. Кроме того его, тяжесть выдерживали не все мосты и дороги.

Модернизированный танк КВ-1С оказался немного легче и мог быстрее передвигаться. Но после появления немецкого "Тигра", Советский Союз разработал другой тяжелый танк - ИС-1.

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