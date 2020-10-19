Вышел трейлер экранизации хоррор-комикса "Пустой человек"

Хоррор "Пустой человек" (The Empty Man), основанный на одноименном комиксе Каллена Банна, наконец-то добирается до зрителя - почти через пять лет после первых анонсов.

Трейлер ленты, вариации городских легенд в радиусе Кэндимена или стращавших советских детей Пиковой дамы, доступен на YouTube-канале 20th Century Studios.

После того, как в небольшом городке на американском Среднем Западе начали таинственным образом исчезать подростки, местные жители вспомнили легенду про Пустого человека. А отставной полицейский, исследуя эту историю и стараясь докопаться до правды, натыкается на секретное сообщество, пытающееся призвать в наш мир ужасное мистическое существо. В результате жизнь героя и его близких оказывается в серьезной опасности. Это синопсис.

Режиссер и сценарист - Дэвид Прайор.

В ролях: Джоэл Кортни ("Агенты "Щ.И.Т."), Марин Айрлэнд ("Ирландец", "Я - легенда"), Джеймс Бэдж Дэйл ("Отступники"), Стивен Рут ("Привидение"), Аарон Пул ("Зов крови").

Российская премьера - 12 ноября.