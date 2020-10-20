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20.10.2020,  
10:08
Текст:  Светлана Цыганкова

Американскую пехоту массово вооружат шведскими гранатометами

Фото: Swadim/wikimedia Фото: Swadim/wikimedia
Фото: Swadim/wikimedia

Американские пехотинцы получат на вооружение гранатометы Carl Gustaf M4, которые производит шведская компания Saab. Данный образец вооружения используют в 45 странах.

Фото: General Dynamics/YouTube
Армия США перейдет на новую пулю

Армия США уже подписала новый контракт на поставку оружия с компанией. Она не первый год закупает у Saab гранатометы, пишет издание Warspot со ссылкой на портал Army Recognition. В 2019 году в рамках трехлетнего соглашения США запланировали приобрести у Швеции гранатометы на сумму 380 миллионов крон. Издание уточняет, что в 2019-м купили на 170 миллионов крон, или 19 миллионов долларов. Новый контракт рассчитан на семь лет, Америка готова за него заплатить 87 миллионов долларов.

Как отмечают эксперты, шведские гранатометы отвечают всем потребностям современной армии, они безотказны, имеют широкий спектр боеприпасов.

Carl Gustaf M4 - шведский ручной противотанковый гранатомет. Предназначен для уничтожения бронированных целей, огневых позиций противника, живой силы. Конструктор - шведский инженер Зигфрид Аксельсон. Всего создано четыре модификации.

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