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20.10.2020,  
09:59
Текст:  Яна Шамаева

Беспилотник для экипировки "солдата будущего" разработали в России

Фото: Компания "Кронштадт" Фото: Компания "Кронштадт"
Фото: Компания "Кронштадт"

Беспилотный летательный аппарат для экипировки "солдата будущего" разработала петербургская компания "Кронштадт". Его масса составляет всего 180 граммов, сообщается на сайте компании.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Беспилотник уже проверили на специально созданной "полосе препятствий" - он пролетал через завалы и разрушенные помещения, окна и двери зданий, через скрытые от глаз оператора БЛА пространства.

- Эти аппараты уже сейчас могут в ручном и полуавтоматическом режимах преодолевать сложные препятствия, "видеть" окружающую обстановку и определять точное местоположение различных объектов и людей, - рассказал главный конструктор спецпроектов АО "КТ-Беспилотные Системы" (входит "Кронштадт") Павел Рожков.

По его словам, эти возможности актуальны при проведении поисково-спасательных операций, мониторинге и обследовании сложных и закрытых объектов - там, где необходим автоматизированный и несложный поиск. Кроме того, нано- и микробеспилотники можно применять для защиты стратегических, в том числе и гражданских промышленных объектов. Это могут быть, например, электростанции, где пролет и вторжение в воздушное пространство посторонних запрещено.

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