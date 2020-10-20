БК "Зенит" пропустит третий матч в Евролиге из-за вспышки COVID-19

Игра "Зенита" и "Милана" в Евролиге, которая должна была состояться 22 октября в Санкт-Петербурге, перенесена из-за вспышки коронавируса в российском клубе, сообщается на официальном сайте баскетбольного турнира.

"Зенит" попросил перенести матч из-за невозможности заявить на поединок минимум восемь баскетболистов", - говорится в сообщении.

Из-за коронавируса были также перенесены еще две встречи: "Анадолу Эфес" (Турция) - "Асвел" (Франция), "Альба" (Германия) - "Баскония" (Испания).

Ранее Евролига засчитала "Зениту", в составе которого произошла вспышка COVID-19, два технических поражения за неявку на матчи турнира против "Басконии" и "Валенсии".