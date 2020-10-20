Бразилия и США договорились об упрощении процедур торговли и борьбе с коррупцией

Бразилия и США подписали в понедельник Протокол к соглашению по торговле и экономическому сотрудничеству, которое предусматривает упрощение процедур торговли, установление надлежащей практики взаимного регулирования и совместные меры по борьбе с коррупцией. Процедура подписания проходила в формате видеоконференции.

"Пакет призван сформировать основу для широкого торгового соглашения, которое в будущем будет заключено между двумя крупнейшими экономиками американского континента", - говорится в официальном заявлении бразильского МИД.

Помимо расширения торгово-экономического сотрудничества Протокол создает дополнительные возможности двум странам по совместной борьбе с коррупцией. Документ включает положения об отмывании денег, возвращении имущества, полученного коррупционным путем, отказе во въезде иностранным должностным лицам, причастным к коррупционным преступлениям, и дополнительной защите информаторов.

США и ранее помогали бразильским правоохранительным органам в антикоррупционных расследованиях в рамках операции Лава-Жато, главными политическими результатами которой стали импичмент Дилмы Руссефф в 2016 году, заключение под стражу бывшего президента Бразилии Лулы да Силвы в апреле 2018 года и победа Жаира Болсонаро на президентских выборах в октябре того же года. Правда, делали американцы это, используя не вполне законные методы, которые теперь расследуются бразильским Высшим судом юстиции.

Соглашение по торговле и экономическому сотрудничеству было подписано еще в 2011 году, но до прихода к власти в Бразилии Жаира Болсонаро в 2019 году так и оставалось лишь на бумаге.