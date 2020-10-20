Бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ" успешно прошел госиспытания

Бронированный автомобиль специального назначения "Тайфун-ВДВ" успешно прошел государственные испытания. Модель К-4386 также тестировалась в ходе полевых экспедиций с Минобороны РФ на Эльбрусе.

"Отзывы всех, кто ездил на опытных образцах, хорошие, испытатели довольны", - заявил изданию Mil.Press Военное представитель дирекции АО "Ремдизель" Александр Матвеев.

Он также отметил, что для выявления "детских болячек" броневик "Тайфун-ВДВ" принимал участие в двух экспедициях на высочайшую гору Европы - Эльбрус.

"По техническим недостаткам, которые там выявили, не могу сказать, но последней экспедицией главный конструктор был доволен", - подчеркнул Александр Матвеев.

Бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ" К4386 выполнен по схеме "несущий бронекорпус" и имеет комбинированную защиту из керамической брони. Помимо экипажа машина может перевозить восемь десантников. Бронекорпус выдерживает подрыв от 4 до 6 килограммов тротила.

Для обороны на бронеавтомобиле установлен дистанционно управляемый боевой модуль с 30-миллиметровой автоматической пушкой и 7,62- миллиметровым пулеметом ПКТМ.

В качестве силовой установки используется дизельный двигатель "КамАЗ" мощностью 350 лошадиных сил. Благодаря нему 13-тонный бронеавтомобиль может разогнаться на шоссе до 100 километров в час, преодолевать подъемы крутизной до 30 градусов и брод глубиной до 1,9 метра. Емкость топливных баков обеспечивает запас хода по шоссе до 1200 километров.