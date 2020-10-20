Депутат ФРГ предупредил о последствиях отказа от "Северного потока-2"

Германии жизненно необходим проект газопровода "Северный поток-2". Об этом в интервью для "Вечерней Москвы" заявил депутат берлинского парламента от партии "Альтернатива для Германии" Гуннар Линдеманн. Без российского газа, утверждает парламентарий, ФРГ погрузится "в темноту".

Парламентарий отмечает, что в настоящее время в Германии цены на электричество для населения уже выше чем в других странах Евросоюза. И на фоне того, что правительством страны взят курс на отказ от угольной и атомной энергетики, альтернативы природному газу пока что не просматривается. Линдеманн убежден в новом росте цен на газ в Германии, если проект "Северный поток-2" будет остановлен.

По его мнению, если страна в ближайшее время перейдет на поставки газа из США, то общие затраты на выработку электроэнергии вырастут минимум на 30%. "Граждане Германии не поддерживают это, особенно в условиях продолжающегося коронакризиса. Сокращение работы или ее потеря уменьшили доходы многих немцев. Только более дешевые поставки газа из России могут обеспечить энергоснабжение в долгосрочной перспективе. Это именно то, к чему АдГ давно призывает. Германии нужен "Северный поток-2". Потому что без российского газа немцы будут в темноте", - заключил парламентарий.