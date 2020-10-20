Disney снимет ремейк "Чипа и Дейла" с живыми актерами

Энергетически заряженная история культовых бурундуков Чипа и Дейла - ну, и, разумеется, их присных (насекомое Вжик, коротколапый подростковый секс-символ мышка Гаечка, усатый пожиратель сыров Рокфор, т.д.) - получит развитие в формате игрового ремейка. В том смысле, что фильм, как это сейчас принято, будет совмещать игру живых актеров и CGI.

Об этом сообщает The DisInsider, уточняя: проект разрабатывается для стриминга Disney+, то есть минуя кинотеатры.

Как утверждает ресурс, съемки фильма, о котором разговоры идут уже некоторое время, должны наконец-то стартовать весной в Лос-Анджелесе. При этом источник напирает, что по крайней мере часть актеров озвучки оригинальной анимационной серии вернутся и в картине.

Режиссер - Акива Шаффер ("Зависнуть в Палм-Спрингс"). Сценарием и продюсированием займутся люди, делавшие "Как я встретил вашу маму", "Маппет-шоу" и "Красавицу и Чудовище".

Сюжет не разглашается, но есть данные, что это не приквел.

По датам премьеры сведений нет.

Официально информация никак не прокомментирована.

Последний эпизод сериала Chip 'n Dale: Rescue Rangers вышел в ноябре 1990-го.

Ранее сообщалось, что "Союзмультфильм" снимет высокобюджетного полнометражного "Чебурашку" - с "нарисованной на компьютере" меховой ушастой зверушкой и живыми актерами.