"Кувалда Сталина": почему враг не мог укрыться от гаубицы Б-4

В ОАЭ высоко оценили советскую 203-мм гаубицу особой мощности Б-4.

Новостной канал Al Arabiya в рамках цикла статей о Второй мировой войне рассказал о советской гаубице Б-4, получившей прозвище "кувалда Сталина". Перевод опубликован на портале "ИноСМИ".

Это орудие отличала не только огневая мощь, но и мобильность, поскольку оно было на гусеничном ходу. Разработали его в начале 1930-х годов, А накануне Второй мировой Советский Союз смог произвести уже сотни единиц Б-4. Но прежде 18-тонная гаубица поучаствовала в Советско-финской войне. Здесь она отлично проявила себя при обстрелах линии Маннергейма. При попадании в цель, по свидетельству очевидцев, оружие могло разрушить самые мощные укрепления. Именно здесь противник прозвал ее "кувалдой Сталина".

В самом начале Великой Отечественной войны Красная армия не могла должным образом применить Б-4 против немцев, поскольку приходилось отступать. И порой орудия даже попадали в руки врагу. Но после перелома в Сталинградской битве гаубица снова вернулась на арену. Она активно участвовала в осаде городов и решающих сражениях, таких как Курская битва в 1943 году. Очень пригодилась "кувалда Сталина" при взятии Берлина.

После окончания войны гаубица продолжила службу в Красной армии. Ее модернизировали, увеличив буксировки. А позже "кувалда Сталина" даже получила в свой арсенал ядерные заряды. Но в 1970 годах ее все же сняли с вооружения. На смену Б-4 пришли более совершенные артиллерийские орудия. А гаубица, как это часто бывает с легендарным оружием, превратилась в памятник самой себе. Несколько Б-4 разместили на городских площадях и в военных музеях.

Справка "РГ"

Первый опытный образец 203-мм гаубицы Б-4 изготовили на заводе "Большевик" в начале 1931 года. В 1933 году ее приняли на вооружение Красной армии. На финском фронте 1 марта 1940 года имелось 142 орудия. Если финны прозвали Б-4 "кувалдой Сталина", то советские солдаты окрестили "карельским скульптором" за причудливую мешанину, в которую она превращала ДОТы и ДЗОТы. В Великую Отечественную войну гаубица применялась не только против укреплений врага, но и для поражения тяжелой бронетехники. В Курской битве Б-4 уничтожила танк "Фердинанд".