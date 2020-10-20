Минюст США подал иск против Google по обвинению в монополизме

Министерство юстиции США и одиннадцать штатов подали судебный иск против Google, обвинив корпорацию в монополизме. В частности, компания обвиняется в том, что злоупотребляла своим доминирующим положением в области онлайн-поиска, нанося вред потенциальным конкурентам и в итоге потребителям. По информации издания The Wall Street Journal, речь также идет о злоупотреблении монополией на поисковую и тематическую рекламу.

Издание отмечает, что этот судебный иск является "самым агрессивным юридическим шагом правительства США по отношению к компании в технологическом секторе за более чем два десятилетия". Вне зависимости от того, как пойдет рассмотрение иска в суде, оно потенциально может "встряхнуть" не только Кремниевую долину, но и глобальный рынок подобных услуг.

В иске также оспаривается законность того, что поисковое приложение Google предварительно загружается на мобильных телефонах с его популярной операционной системой Android и не может быть удалено. То есть корпорация фактически незаконно запрещает предварительную загрузку поисковых приложений конкурентов на телефоны.

Если Google проиграет в суде, то следует ожидать структурных изменений в управлении подразделениями корпорации, что теоретически может открыть новые возможности для конкурентов.

Напомним, что иск подан всего спустя год после того, как Министерство юстиции и Федеральная торговая комиссия открыли антимонопольное расследование в отношении ключевых технологических гигантов США - Amazon, Apple, Facebook и Google.