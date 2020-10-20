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20.10.2020 13:46
Рубрика: Власть

ПСБ и правительство Архангельской области будут развивать экономику региона

Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский подписали соглашение о сотрудничестве в сфере социально-экономического развития региона. Стороны договорились совместно реализовывать знаковые инвестиционные программы в рамках национальных проектов, оказывать поддержку системообразующим предприятиям, а также субъектам малого и среднего предпринимательства.
Фото: ПАО "Промсвязьбанк" Фото: ПАО "Промсвязьбанк"
Фото: ПАО "Промсвязьбанк"

Взаимодействие направлено также на организацию эффективного сотрудничества по предоставлению гражданам, имеющим право на получение социальных выплат, льготного ипотечного кредитования и повышение доступности программ ипотечного кредитования ПСБ для населения области в целом.

"ПСБ как активный участник экономической жизни страны готов содействовать реализации крупнейших инвестиционных и социально-значимых проектов в регионе, включая программы стимулирования создания в Арктике новых предприятий и высокооплачиваемых рабочих мест, - рассказал Петр Фрадков. - ПСБ планирует принять участие в отборе банков для реализации субсидируемой государством программы льготного кредитования резидентов Арктики. Тем самым мы планируем внести свой вклад в развитие необходимой здесь инфраструктуры. Также нам интересны проекты с участием морских торговых и речных портов, компаний по транспортировке грузов".

"Для экономики Архангельской области Промсвязьбанк является важным финансовым партнером, - подчеркнул Александр Цыбульский. - Я знаю, что вы много работаете с представителями оборонно-промышленного комплекса и серьезно представлены в этой отрасли, поэтому любые взаимоотношения с таким уважаемым финансовым институтом важны для Архангельской области. Важно, что вы рассматриваете и другие сферы деятельности, поскольку чем больше возможностей у наших жителей будет при выборе финансовых инструментов для своей повседневной жизни, тем выше будет конкуренция и лучше условия кредитования. В этом смысле мы всячески приветствуем расширение присутствия организаций банковской сферы на территории области".

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"

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