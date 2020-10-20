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20.10.2020 19:48
Рубрика: Власть

Что представил "Рособоронэкспорт" на выставке "Интерполитех-2020"

Текст: Сергей Птичкин
"Рособоронэкспорт", входящий в Госкорпорацию Ростех, принимает активное участие в XXIV Международной выставке средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех-2020", которая проходит с 20 по 23 октября на ВДНХ (павильон № 57) в Москве.

Как сообщает пресс-служба компании, в ходе "Интерполитеха-2020" планируется провести активную маркетинговую работу по продвижению широкого спектра продукции гражданского и двойного назначения в области обеспечения безопасности. Это подтверждает новое направление - освоение мирового рынка высокотехнологичной гражданской и невоенной продукции.

Представлен модуль акустической разведки, находящий беспилотники по звуку

"Правоохранительные службы, антитеррористические и другие специальные подразделения большинства наших партнеров активно используют и высоко ценят разработанные и произведенные в России отдельные образцы и комплексные решения для обеспечения безопасности. В связи с диверсификацией производства оборонных предприятий страны и увеличением выпуска ими гражданской продукции мы расширяем сотрудничество с иностранными частными коммерческими организациями и готовы предложить им полный спектр профессионального оборудования, широко представленного на "Интерполитехе", - сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта", заместитель председателя Союза машиностроителей России Александр Михеев.

На стендах "Рособоронэкспорта" в рамках выставки представлена продукция исключительно гражданского и двойного назначения. В частности, демонстрируются электрошокер с функцией металлоискателя "Церберус" и электрошоковый щит "Скала". НИИ Стали представило противоосколочное одеяло и противопульный шлем "Эльбрус-Т". Представлены различные виды нелетального оружия и тепловизионные прицелы.

Часть экспозиции "Рособоронэкспорта" на выставке занимают винтовки Lobaev Arms. Среди них - тактическая снайперская винтовка ТСВЛ-8 "Сталинград", тактическая модульная винтовка ДВЛ-10 М1 "Диверсант", а также новинка - тактическая модульная винтовка ДВЛ-10 М3 "Волкодав" в укороченной и облегченной версии с массой 4,5 кг и длиной ствола 500 мм.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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21 октября впервые за всю историю работы выставки "Рособоронэкспорт" проведет онлайн-трансляцию презентации средств безопасности, которая начнется в 10:00 на русском языке и 11:00 на английском языке. Трансляция будет доступна на сайте компании www.roe.ru, на youtube-канале Rosoboronexport, а также по ссылкам http://провести-трансляцию.рф/roe/security_rus/ (русская версия) и https://vendlab.ru/roe/security_eng/ (английская версия). В ходе презентации будут представлены образцы современной продукции, поставляемой компанией на экспорт, в том числе новейшие досмотровые системы.

По словам Александра Михеева, один из драйверов расширения номенклатуры и географии поставок российской высокотехнологичной продукции за рубеж "Рособоронэкспорт" видит в сотрудничестве с различными частными охранными предприятиями, службами транспортной и инфраструктурной безопасности, IT-компаниями.

В регионах Власть Безопасность Правоохранительная система Власть Безопасность Спецслужбы Русское оружие Вооружение России Компании ВПК "Рособоронэкспорт" Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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