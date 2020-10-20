Представлен модуль акустической разведки, находящий беспилотники по звуку

В Москве открылась выставка "Интерполитех-2020", которая собрала больше 120 участников. Среди них наиболее передовые в сфере обеспечения безопасности объединения и предприятия: "Рособоронэкспорт", "Швабе", "Росэлектроника", концерн "Автоматика", Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, "Туламашзавод" и многие другие.

Специализированными посетителями и участниками выставки станут представители Росгвардии, МВД России, МЧС России, ПС ФСБ России, ФСИН России, департаментов и управлений правительства города Москвы и Московской области, ГУ МВД по Москве и Московской области, служб безопасности и охранных структур крупных промышленных и социально значимых объектов, ассоциаций правоохранительной направленности. Работа выставки продлится до 23 октября.

В первый же день одной из сенсаций стал модуль акустической разведки "Атака-Шорох", представленный холдингом "Росэлектроника" госкорпорации Ростех. Он позволяет обнаруживать летящие в режиме радиомолчания беспилотники по звуку. Запуск серийного производства намечен на 2021 год.

Конфликт в Карабахе показал, на что способны ударные беспилотные летательные аппараты. Летят к цели они почти бесшумно, их точечный удар неотразим и почти всегда совершенно неожиданный. Своевременно обнаружить маленькие дроны с помощью радиолокации очень трудно. Поэтому-то модуль "Атака-Шорох" сразу привлек внимание как представителей органов правопорядка, так и Вооруженных сил.

Модуль оснащен сверхчувствительными микрофонами, которые позволяют определить местонахождение приближающегося беспилотника. Дальность обнаружения дронов зависит от уровня акустических шумов окружающей обстановки и составляет от 150 до 500 метров. Необходимое количество модулей и места их расположения определяются в зависимости от характеристик охраняемого объекта.

В оснащении "Атаки-Шорох" применяется интеллектуальная система анализа внешней обстановки, которая, помимо обнаружения беспилотников, позволит выявлять различные чрезвычайные ситуации, правонарушения, массовые скопления людей по характерным шумам. Как утверждают разработчики, оборудование может быть интегрировано в систему "Безопасный город" и в существующие системы безопасности охраняемых объектов, что позволит, например, автоматически разворачивать камеры видеонаблюдения в направлении выявленного шума.

"Широкое распространение беспилотных летательных аппаратов привело к расширению практики их неправомерного использования, например в целях промышленного шпионажа. Мы расширяем линейку оборудования для противодействия несанкционированным полетам дронов. Модуль звукового детектирования дополнит уже разработанную нашими предприятиями аппаратуру и позволит обнаруживать и нейтрализовать БПЛА, даже летящие в режиме радиомолчания, что позволит обеспечивать максимальную безопасность охраняемого объекта", - заявил гендиректор Научно-производственного предприятия "Алмаз" Михаил Апин.

Новая аппаратура, разработанная НПП "Алмаз", может быть интегрирована с комплексом радиочастотного обнаружения и подавления БПЛА "Атака-DBS", также созданным специалистами предприятия. В случае обнаружения модулем звуковой разведки дрона, летящего в автономном режиме, "Атака-DBS" заблокирует каналы спутниковой навигации нежелательного аппарата.