Представлен модуль акустической разведки, находящий беспилотники по звуку

Новости

"Зенит" и "Брюгге" назвали составы на стартовый матч Лиги чемпионов 19:40
СК подтвердил гибель ребенка при взрыве в Лобне 19:27
МИД РФ: Германия сознательно изъяла ключевые сведения из доклада ОЗХО 19:23
Возбуждено дело по факту крушения вертолета под Вологдой 19:14
В Челябинской области продлят осенние каникулы 19:08
При крушении вертолета под Вологдой погиб глава вотчины Деда Мороза 19:03
В Подмосковье ребенок подорвался на снаряде 19:02
Захарова: Обвинения России в кибератаках со стороны США бездоказательны 18:52
Вашингтон заявил о готовности переговоров с Москвой по продлению СНВ-3 18:50
Путин и Макрон обсудили Нагорный Карабах 18:43
Роспотребнадзор: Летальность от коронавируса в РФ в 2 раза ниже, чем в мире 18:35
Генпрокурор: Госслужащие обязаны декларировать накопления в криптовалютах 18:28
ГП утвердила еще одно обвинение против экс-главы Коми Гайзера 18:25
В упавшем под Вологдой вертолете нашли документы главы вотчины Деда Мороза 18:19
Новак: Пока рано говорить о каких-либо изменениях в сделке ОПЕК+ 18:17
ФАС проконтролирует цены на подсолнечное масло 18:14
В Краснодаре будут судить семерых организаторов карточных игр 18:08
Более 125 тысяч уроков прошли сегодня в "Московской электронной школе" 17:45
Сына Станислава Черчесова прооперировали 17:39
Систему оценок для школьников с нарушением письма и чтения оптимизируют 17:39
В Австралии организовали "рейс в никуда" для соскучившихся по полетам 17:26
Disney снимет ремейк "Чипа и Дейла" с живыми актерами 17:22
В упавшем под Вологдой вертолете мог быть глава резиденции Деда Мороза 17:07
Минюст США подал иск против Google по обвинению в монополизме 17:00
В Татарстане не подтвердилась информация о крушении вертолета 16:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как доказать, что сделка по дарению доли в квартире была фиктивной
Как доказать, что сделка по дарению доли в квартире была фиктивной
Читатели и герои "РГ" провели сеанс видеосвязи с экипажем МКС
Читатели и герои "РГ" провели сеанс видеосвязи с экипажем МКС
Что ждет выпускников школ на ЕГЭ-2021
Что ждет выпускников школ на ЕГЭ-2021
20.10.2020 19:11
Рубрика: Русское оружие

Представлен модуль акустической разведки, находящий беспилотники по звуку

Текст: Сергей Птичкин
В Москве открылась выставка "Интерполитех-2020", которая собрала больше 120 участников. Среди них наиболее передовые в сфере обеспечения безопасности объединения и предприятия: "Рособоронэкспорт", "Швабе", "Росэлектроника", концерн "Автоматика", Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, "Туламашзавод" и многие другие.

Специализированными посетителями и участниками выставки станут представители Росгвардии, МВД России, МЧС России, ПС ФСБ России, ФСИН России, департаментов и управлений правительства города Москвы и Московской области, ГУ МВД по Москве и Московской области, служб безопасности и охранных структур крупных промышленных и социально значимых объектов, ассоциаций правоохранительной направленности. Работа выставки продлится до 23 октября.

Фото: Компания "Кронштадт"
Беспилотник для экипировки "солдата будущего" разработали в России

В первый же день одной из сенсаций стал модуль акустической разведки "Атака-Шорох", представленный холдингом "Росэлектроника" госкорпорации Ростех. Он позволяет обнаруживать летящие в режиме радиомолчания беспилотники по звуку. Запуск серийного производства намечен на 2021 год.

Конфликт в Карабахе показал, на что способны ударные беспилотные летательные аппараты. Летят к цели они почти бесшумно, их точечный удар неотразим и почти всегда совершенно неожиданный. Своевременно обнаружить маленькие дроны с помощью радиолокации очень трудно. Поэтому-то модуль "Атака-Шорох" сразу привлек внимание как представителей органов правопорядка, так и Вооруженных сил.

Модуль оснащен сверхчувствительными микрофонами, которые позволяют определить местонахождение приближающегося беспилотника. Дальность обнаружения дронов зависит от уровня акустических шумов окружающей обстановки и составляет от 150 до 500 метров. Необходимое количество модулей и места их расположения определяются в зависимости от характеристик охраняемого объекта.

В оснащении "Атаки-Шорох" применяется интеллектуальная система анализа внешней обстановки, которая, помимо обнаружения беспилотников, позволит выявлять различные чрезвычайные ситуации, правонарушения, массовые скопления людей по характерным шумам. Как утверждают разработчики, оборудование может быть интегрировано в систему "Безопасный город" и в существующие системы безопасности охраняемых объектов, что позволит, например, автоматически разворачивать камеры видеонаблюдения в направлении выявленного шума.

Фото: iStock
В России создают беспилотник с огнеметом

"Широкое распространение беспилотных летательных аппаратов привело к расширению практики их неправомерного использования, например в целях промышленного шпионажа. Мы расширяем линейку оборудования для противодействия несанкционированным полетам дронов. Модуль звукового детектирования дополнит уже разработанную нашими предприятиями аппаратуру и позволит обнаруживать и нейтрализовать БПЛА, даже летящие в режиме радиомолчания, что позволит обеспечивать максимальную безопасность охраняемого объекта", - заявил гендиректор Научно-производственного предприятия "Алмаз" Михаил Апин.

Новая аппаратура, разработанная НПП "Алмаз", может быть интегрирована с комплексом радиочастотного обнаружения и подавления БПЛА "Атака-DBS", также созданным специалистами предприятия. В случае обнаружения модулем звуковой разведки дрона, летящего в автономном режиме, "Атака-DBS" заблокирует каналы спутниковой навигации нежелательного аппарата.

В регионах Русское оружие Вооружение России Русское оружие Технологии Компании Госкорпорации Ростех Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Оружие с Сергеем Птичкиным

Главное сегодня

Захарова: Обвинения России в кибератаках со стороны США бездоказательны
В закрытом из-за вспышки COVID-19 МГТУ им. Баумана проведут дезинфекцию
Гинцбург назвал группы населения с плохой выработкой антител к COVID-19
Нарышкин: США готовят "цветную" революции в Молдавии
Кремль проанализирует планы Украины по новым базам на Черном море