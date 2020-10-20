Многочисленные нарушения законодательства двумя финансовыми организациями в Кабардино-Балкарской Республике привели к потере ими лицензий на банковскую деятельность. Такое решение вынес на минувшей неделе Центробанк РФ.

Главного разрешительного документа на осуществление операций лишились банки "Майский" и "Прохладный", которые проработали на рынке почти по 30 лет каждый. В этих финансовых организациях, по данным ЦБ РФ, занижали величину необходимых резервов на случай возможных потерь, а также допускали другие нарушения. ЦБ обратится в правоохранительные органы. За последний год против этих банков неоднократно применяли меры регуляторного характера, самой жесткой из которых стали ограничения на привлечение средств граждан.

- Экономическое сообщество КБР относится к закрытию банков однозначно отрицательно. Но мы вынуждены признать, что они действительно провинились. При всем этом они многие годы являлись добропорядочными плательщиками налогов, в том числе в региональный бюджет. Отзыв лицензий стал в какой-то мере неожиданностью, - сказал корреспонденту "РГ" заведующий кафедрой экономики и финансов Кабардино-Балкарского государственного университета, член Общественного совета при минфине региона Салих Байзулаев.

Если говорить о конкретных нарушениях, то, как выяснилось, в "Майском" не соблюдали законодательство в части противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, здесь не фиксировался ряд операций, которые подлежат обязательному контролю.

"В ходе проверок ЦБ обнаружил случаи фиктивного погашения ссудной задолженности с целью скрыть реальный объем просроченного долга, а также искусственное формирование процентных доходов банка. Регулятор направит в правоохранительные органы информацию о действиях "Майского", которые носят признаки уголовных преступлений", - отмечается в комментарии к этому делу, помещенном на официальном сайте ЦБ РФ.

Что касается банка "Прохладный", к нему предъявлены претензии другого характера. Оказалось, больше 70 процентов его кредитного портфеля представлено проблемными ссудами. Здесь также пытались скрыть уровень просроченной задолженности.

"Майский" был зарегистрирован в 1991 году и занимал 350-е место в банковской системе по величине активов. "Прохладный" зарегистрировали в 1990-м, и он находился соответственно на 348-м месте.

Владельцы крупных банков по-прежнему опасаются открывать филиалы в регионах Северо-Кавказского федерального округа

Лишение лицензий произошло на фоне усложняющейся, по мнению аналитиков, ситуации с банковским сектором в Кабардино-Балкарии.

- У нас в республике банковский сектор и так достаточно слабый, а теперь лицензии лишились еще и два крупнейших региональных финансовых учреждения, - констатирует Байзулаев.

Проблема тут еще и в том, что даже владельцы федеральных крупных банков по-прежнему опасаются открывать свои филиалы в большинстве регионов Северо-Кавказского федерального округа. Эти территории с 90-х годов прошлого века пользуются нехорошей славой среди кредитных организаций и постоянно возглавляют рейтинги долгов по кредитам, а еще отличаются низкой кредитной дисциплиной. Доля просрочки по кредитному портфелю в республиках СКФО - одна из самых больших в России. Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика, Северная Осетия, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика - все эти республики входят в первую десятку проблемных регионов. Эти данные приводит Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

- Кредитная загруженность у нас высокая, и при этом имеется серьезная напряженность с возвратом. В результате сейчас идет процесс по целому ряду подобных дел. Они грозят банкротством не только физлицам, но и, что самое важное, малым предприятиям, которые и так создаются в республике с огромным трудом, - добавляет Байзулаев.

Индекс кредитного здоровья в СКФО также один из самых низких в России - 91 пункт. Меньше только у СФО - 89 пунктов. Вот как проблему повышенных банковских рисков характеризует управляющая ставропольским филиалом "ПромСвязьБанка" Наталья Фомина:

- К сожалению, у нас отсутствуют филиалы многих системообразующих банков, которые неплохо работают в других регионах. Да, позиция их руководства - не заходить в Северо-Кавказский регион, в частности в Ставропольский край. В переговорах с потенциальными клиентами СКФО они дополнительно перестраховываются.

Напомним, первого июня 2018 года ЦБ отозвал лицензию у нальчикского "Бум-Банка". Произошло с ним ровно то же, что и сейчас с "Майским" и "Прохладным". Финансовая организация, по данным регулятора, использовала рискованную бизнес-модель, преимущественно кредитуя физических лиц. На балансе банка постепенно сформировалось множество активов сомнительного качества. Как отметили в ЦБ, его ресурсную базу составляли деньги граждан.

Продолжают довольно активно действовать в КБР и так называемые "серые" банкиры. В прошлом году, к примеру, полиция начала расследовать уголовное дело преступной структуры, которая занималась незаконной финансовой деятельностью. По сути, группа создала собственный незарегистрированный банк, в который обращались ничего не подозревающие люди.

До сих пор неясно, как преступникам удавалось вести дела так долго, прямо на глазах правоохранителей создав сеть офисов и наняв множество работников. Такие случаи, естественно, приводят к тому, что владельцы легальных банков остерегаются открывать свои офисы в КБР. .

Тем временем

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило, что выплаты вкладов зарегистрированным в Кабардино-Балкарской Республике банку "Прохладный" и ООО "Банк "Майский", которые лишились лицензии Центробанка России, начнутся уже сегодня.

"Агентство 20 октября 2020 года, то есть на седьмой рабочий день после наступления страхового случая, начнет выплату страхового возмещения вкладчикам банка "Прохладный" через банк-агент Сбербанк", - говорится в пресс-релизе АСВ.

Агентом для выплаты страхового возмещения вкладчикам ООО "Банк "Майский" Агентство по страхованию вкладов выбрало банк "ФК Открытие".

Кстати

Нацбанк Кабардино-Балкарии на прошлой неделе возглавил бывший первый заместитель председателя правительства республики Мурат Керефов. Девятого октября глава региона Казбек Коков освободил его от должности в связи с переходом на новую работу. При этом в республике призвали не связывать назначение с закрытием банков "Майский" и "Прохладный", однако профессиональное сообщество считает, что местные власти планируют взять сферу под серьезный контроль и попытаться все-таки навести в ней порядок.

Керефов, которому 42 года, занимал должность первого вице-премьера с апреля 2018 года. До этого он был заместителем министра, министром экономического развития и торговли КБР, возглавлял региональное министерство финансов, руководил управлением ФНС РФ по Кабардино-Балкарии.