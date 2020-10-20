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Рубрика: Власть

Рой вокруг "Ратника"

Для военных разрабатывают мини-беспилотники
Текст: Юрий Гаврилов
Наряду с разработкой тяжелых беспилотников, российские конструкторы активно занимаются проектированием малогабаритных дронов военного назначения. Один из таких аппаратов создали в Санкт-Петербурге. Он весит всего 180 граммов и рассматривается как возможный элемент боевой экипировки "Ратник" третьего поколения.
Наличие в армии мини-беспилотников со временем позволит военным объединять их в своего рода рои. Фото: "АО Кронштадт"/ Instagram Наличие в армии мини-беспилотников со временем позволит военным объединять их в своего рода рои. Фото: "АО Кронштадт"/ Instagram
Наличие в армии мини-беспилотников со временем позволит военным объединять их в своего рода рои. Фото: "АО Кронштадт"/ Instagram

Напомним, что по планам Минобороны России, в новую амуницию солдата ХХI века собираются интегрировать роботизированные комплексы и беспилотники. Понятно, что речь идет о летательных аппаратах с относительно небольшими размерами и массой. Изделие питерцев как раз укладывается в данную концепцию. Тем более что по словам главного конструктора предприятия-разработчика мини-дрона Павла Рожкова, подобные беспилотники уже успешно протестированы на специальной "полосе препятствий".

Фото: U.S. Goverment/Wikimedia.org
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Испытания подтвердили: мини-аппараты способны в ручном и полуавтоматическом режимах ходить по сложным маршрутам, сканировать окружающую местность и определять точное местоположение людей и различных объектов. По мнению Рожкова, это особо актуально при проведении поисково-спасательных операций, мониторинге и обследовании территорий и построек. То есть там, где необходим автоматизированный и не отягощенный большим количеством технических требований поиск.

Разработчики также утверждают, что малогабаритные беспилотники отлично подходят для защиты стратегических, в том числе и гражданских промышленных объектов, где вторжение нарушителей в воздушное пространство категорически недопустимо.

Предполагается, что со временем подобные летательные аппараты можно будет использовать как по одиночке, так объединять в своего рода рои из десятков и даже сотен маленьких дронов. В таком их применении как раз заинтересованы силовики. Не случайно мини-беспилотник питерских конструкторов, впервые представленный на форуме "Армия-2020", сразу привлек внимание военных. Это особенно важно, поскольку без их поддержки проект так и останется проектом.

Мини-беспилотник весит всего 180 граммов и рассматривается как возможный элемент боевой экипировки "Ратник" третьего поколения

"Сейчас очевидно, что такие работы исключительно в инициативном порядке желаемых результатов не принесут. А значит, требуют серьезного и взвешенного подхода, с учетом научно-технического задела и поддержки, финансирования разработок в этих направлениях, а также грамотного сопровождения работ со стороны заказчика", - откровенно признал Павел Рожков.

По его словам, питерское предприятие уже работает с потенциальными заказчиками, проявляющими серьезный интерес к теме и ожидающими реальной отдачи от использования такой техники.

Надо сказать, что работа над созданием малогабаритных военных дронов в России идет не первый год. Например, еще в 2017-м в Тульском научно-производственном объединении "Сплав" создали уникальный беспилотник, средством доставки которого является реактивная система залпового огня "Смерч".

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Беспилотник помещают в боевую часть ракеты. В воздухе она в нужный момент раскрывается и сбрасывает аппарат на парашюте. Затем дрон в автоматическом режиме выпускает крылья и включает двигатель. Дальше начинается стандартная работа: аппарат в режиме реального времени передает картинку на пульт оператора. Это дает возможность не только отслеживать результаты стрельбы "Смерчей", но и вносить в нее необходимые коррективы. Например, перенацеливать реактивные системы на наиболее важные объекты противника.

Преимущества оружейной новации очевидны. Прежде всего, такой беспилотник реально доставить в заданный район буквально за считаные секунды. Учитывая калибр боеприпаса - 300 мм - сам разведывательный аппарат имеет небольшие размеры. То есть сбить его с земли весьма проблематично. Реактивный снаряд 9М534 с головной частью с беспилотным летательным аппаратом предназначен для оперативной разведки целей. Высота полета летательного аппарата - 500 метров, время барражирования - 20 минут.

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