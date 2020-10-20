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20.10.2020,  
12:36
Текст:  Алексей Михайлов (Мурманская область)

Фрегат "Адмирал Касатонов" начал поиск подлодки в Баренцевом море

Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Фрегат "Адмирал Касатонов" вышел на учебный полигон в Баренцевом море для поиска подводной лодки условного противника. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
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Согласно плану учений, экипаж корабля отработает поиск субмарины и проследит за ней с помощью гидроакустического вооружения, а на завершающем этапе применит противолодочное оружие.

- Учение продлится несколько дней, - отметили в пресс-службе. - Кроме фрегата, в нем примут участие несколько подводных лодок Северного флота и противолодочная авиация.

Справка "РГ"

Фрегат "Адмирал Касатонов" был заложен в 2010 году на предприятии "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. В 2018 году во время ходовых испытаний корабль успешно провел 3 стрельбы ракетным комплексом "Калибр", 2 стрельбы противолодочным оружием, одну зенитную ракетную стрельбу и 14 стрельб артиллерией. В преддверии Дня ВМФ 21 июля 2020 года на фрегате был торжественно поднят Андреевский флаг.

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