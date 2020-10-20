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20 октября 2020 г.

Постановление правительства Саратовской области от 20 октября 2020 года № 853-П "О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 12 мая 2020 года № 02/9157-2020-24 Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" изменение, дополнив его пунктом 2.1 следующего содержания:

"2.1. Медицинским организациям, участвующим в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, возобновить проведение профилактических мероприятий в части диспансеризации и профилактических медицинских осмотров граждан (в том числе несовершеннолетних), включая посещение гражданами с профилактической целью центров здоровья (далее - профилактические мероприятия).

Министерству здравоохранения области организовать работу подведомственных медицинских организаций по проведению профилактических мероприятий с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Медицинским организациям, участвующим в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи обеспечить работу по проведению профилактических мероприятий в строгом соответствии с Временными методическими рекомендациями по организации проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации 6 июля 2020 года.".

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 11 августа 2020 года.

Исполняющий обязанности вице-губернатора Саратовской области - Председателя Правительства Саратовской области Р.В.Бусаргин



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