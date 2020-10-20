Telegram позволит пользователям закреплять сообщения в переписке

В ближайшем обновлении мессенджера Telegram появится новая функция - пользователи смогут закреплять сообщения в чатах. Об этом сообщает Telegram-канал Telegram Info.

Сейчас закреплять сообщения могут только группы или каналы в мессенджере, но вскоре это смогут сделать и обычные пользователи. В настоящее время функция работает для личных чатов на тестовом сервере мессенджера.

Telegram является одним из самых популярных мессенджеров в России - его ежемесячная по данным Mediascope составляет аудитория составляет 26,7 млн человек.