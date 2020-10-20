Умерла актриса Ирина Скобцева

Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Ирина Скобцева, жена Сергея Бондарчука и мать Федора Бондарчука, скончалась в возрасте 93 лет. Информация об этом появилась в Instagram-аккаунте компании Федора Бондарчука Art Pictures.

PR-директор компании Мария Далакян в разговоре с Агентством городских новостей "Москва" информацию подтвердила. При этом причина смерти, по ее словам, пока неизвестна. Как и дата и место похорон.

Ирина Скобцева родилась в Туле в 1927 году. После окончания школы поступила на искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ. Играла в студенческом театре. Затем - Школа-студия МХАТ, курс Александра Карева.

На экранах дебютировала ролью Дездемоны в "Отелло" Сергея Юткевича, 1955 год. Фильм был награжден в Каннах призом за лучшую режиссуру, сама Скобцева удостоилась звания "Мисс шарм Каннского кинофестиваля". И далее - без малого восемь десятков работ: "Овод", "Зигзаг удачи", "Белые ночи", "Обыкновенный человек", "Мэри Поппинс, до свидания", "Бархатный сезон", "Война и мир".

С Сергеем Бондарчуком познакомилась, будучи студенткой. Поженились они в 1959-м. А до этого успела побывать замужем за журналистом Алексеем Аджубеем, тогда еще тоже студентом.