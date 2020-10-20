В России стартуют продажи Huawei Matebook X с антишпионской камерой

В России в открытой продаже появился Huawei MateBook X, который был впервые показан в сентябре. Его цена составляет 114 990 рублей.

Лэптоп получил процессор Intel® Core™ 10-го поколения и оперативную память объемом до 16 Гб. Разрешение экрана составляет 3000×2000 пикселей. Есть и поддержка самых современных беспроводных стандартов связи, включая Wi-Fi 6.

Клавиатура ноутбука оснащена подсветкой. Веб-камера спрятана в клавишу, таким образом, вы можете не бояться, что за вами кто-то следит. А сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания. Лэптоп может проработать девять часов в режиме просмотра видео или редактирования файлов. Емкость аккумулятора - 42 Вт ч.