Впервые более миллиона американцев воспользовались за день авиаперевозками

Впервые более миллиона человек воспользовались услугами авиаперевозчиков на территории США. С начала пандемии это рекордные цифры. Со ссылкой на Управление транспортной безопасности страны данные приводит телеканал CNN.

"Во всех аэропортах страны в воскресение проверку безопасности прошли свыше миллиона (1,03) пассажиров. Всего за минувшую неделю услуги авиаперевозчиков потребовались более чем шести (6,1 млн) миллионам американцев", - приводит подробности ТАСС.

Несмотря на высокие показатели, интенсивность пассажиропотока в США до сих пор не достигла даже 50-процентного показателя прошлого года. Так, в середине марта 2019 года в среднем около 2,6 миллиона людей ежедневно пользовались услугами авиаперевозчиков в США.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику заболеваемости на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, в США коронавирусом инфицировано 8 миллионов 206 тысяч 525 человек. По этому показателю страна лидирует в мире.