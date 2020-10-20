ВВС США планируют эксплуатировать B-52 еще 30 лет

Срок службы бомбардировщика-долгожителя B-52 Stratofortress планируется продлить еще на 30 лет. При этом от символа холодной войны останется лишь фюзеляж и название, остальное обновится.

ВВС США любят B-52 за низкие эксплуатационные расходы и огромный потенциал для модернизации. Непрерывно обновляясь, бомбардировщик пережил несколько поколений боевой авиации. Сейчас для него подготовлен масштабный план улучшений - он позволит самолету оставаться в строю еще 30 лет.

Пентагон намерен потратить на модернизацию флота Stratofortress 5,2 миллиарда долларов, 1,8 млрд уже потрачены. Обновление идет по четырем направлениям: двигатели, вооружение, системы связи и радар.

Силовая установка огромного самолета состоит из восьми агрегатов, расположенных попарно в гондолах под крыльями. ВВС рассматривают четыре варианта новых двигателей от General Electric, Rolls Royce и Pratt & Whitney, - сравнивая тягу, шумность, уровень выбросов в атмосферу, частоту и стоимость обслуживания. Требование военных: увеличение дальности полета на 30 процентов и повышенная надежность. В идеале двигатели вообще не должны покидать гондолы для ремонта, пишет The National Interest.

Арсенал обновленного B-52 будет на две трети состоять из "умного" оружия: управляемых бомб и гиперзвуковых ракет. В Пентагоне подсчитали, что после реализации проекта прибавка боевой мощи будет равна еще 22 дополнительным бомбардировщикам.

Планируется полностью обновить систему связи. Экипаж - он, кстати, уменьшится до четырех человек, - получит электронные планшеты, в кабине появятся цветные дисплеи, а в аппаратных отсеках - более мощные вычислительные блоки.

Новый цифровой радар B-52 будет основан на агрегатах, работающих на истребителях F-15 и F/A-18. Он может изменить форму носа самолета.

Перечисленные усовершенствования будут протестированы на восьми бомбардировщиков - включая два, извлеченных с авиакладбища в Аризоне. На каждое направление выделят по два самолета с тем, чтобы избежать задержек в испытаниях.