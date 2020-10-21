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21.10.2020,  
17:00
Текст:  Николай Грищенко

Битва под Верками: в 1658 году стрельцы разгромили "Ангелов смерти"

21 октября 1658 года два стрелецких полка князя Юрия Долгорукого доказали Польше и Литве, что время латной кавалерии осталось в Средневековье.
Фото: Юзеф Брандт /wikipedia.org Фото: Юзеф Брандт /wikipedia.org
Фото: Юзеф Брандт /wikipedia.org

В этот день под Вильнюсом сошлись в противостоянии около девяти тысяч русских войск князя Юрия Долгорукого и пяти тысяч литовского гетмана Винцента Гонсевского. В тылу русских войск маячил 12-тысячный корпус польского Павла Сапеги.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Главной ударной силой польско-литовской армии был знаменитые крылатые гусары или "Ангелы смерти". Столь почтенных эпитетов кавалеристы XVII века удостоились за выдающиеся боевые качества. Закованные в латы с крыльями за спиной всадники с 12-метровой пикой сносили на поле боя любого противника. В 1514 году под Оршей гусары разметали русскую армию, в 1605 году при Кирхгольме разгромили непобедимых шведских кирасиров и пехоту, в 1610 году под Клушином - русскую армию, а в 1621 году под Хотиным - турецких янычар.

Битва началась неудачно для российской армии. Литовская конница опрокинула отряды калмыков, казаков и башкир. Однако таранный удар панцирной кавалерии разбился о вставшие на смерть пехотные полки. Стрельцы залпами из пищалей отразили удар конницы и перешли в контратаку.

Удар стрельцов был настолько смелым, что литовцы, бросив обоз и оружие, побежали. Гетман Винцент Гонсевский, отец которого во время Смутного времени сжег Москву, попал в плен. Там он провел четыре года и в 1662 году его выменяли на пятерых русских воевод.

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